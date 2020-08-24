Aile hekimi saat kaçta açılır? Sağlık Ocağı kan alma saatleri

Sağlık ocaklarında kan alma saatleri belirli bir süreye bağlanmaktadır. Sağlık hizmet sunucularının ilk basamağı olan sağlık ocakları sağladıkları hizmetler sayesinde hastanelerin iş yükünü önemli düzeyde azaltıyorlar.

Sağlık ocaklarında kan vermek isteyen vatandaşların en fazla araştırdığı konu başlıkları arasında sağlık ocağı kan alma günleriyle sağlık ocağı kan verme saatleri olmaktadır.

Sağlık ocağı saat kaçta açılır?

Sağlık ocaklarının saat kaçta açıldığı sorusunun yanıtı il veya ilçelerde değişiklik gösterebiliyor. Sağlık ocaklarının çalışma saati Valilik tarafından belirleniyor. Genel itibariyle 08.00 itibariyle mesaiye başlayan sağlık ocakları saat 17.00’de kapanıyor. Bazı noktalardaysa sağlık ocakları 08.30 – 17.00 arasında hizmet veriyor.

Sağlık ocakları Cumartesi günleri açık mı?

Sağlık ocakları olarak bilinen Aile Hekimleri hafta içi hizmet vermektedir. Cumartesi ve Pazar günleri acil durumlarda hastanelerin acil birimlerine başvuru yapmanız gerekmektedir.

Aile hekimi çalışma saatleri

2020 sağlık ocağı kan tahlili saatleri

Sağlık ocaklarının açılma saatleri genel itibariyle aile hekimlerinin mesai başlama ve bitim saatlerine göre değişiklik gösteriyor. 08.00’de açılıp 17.00’de kapanan sağlık ocaklarında hekimler genel itibariyle 09.00’da mesaiye başlayıp 16.00’ya kadar hizmet veriyorlar.

Sağlık ocakları kan verme saatleri genellikle 08.00 – 12.30 arasında oluyor. Aile hekimi kan alma saatleri dışında kan almıyor. Sağlık ocaklarında laboratuvarlar bulunmadığından alınan kanların işlem yapılıp sisteme gönderilebilmesi için laboratuvara gönderilmesi gerekir. Bu nedenle de işlemler öğleden önce gerçekleştiriliyor.

Sağlık ocaklarında öğleden sonra kan verilir mi?

Sağlık ocakları kan verme işlemini öğleden önce yapmaktadır. Alınan kanın servis arabalarıyla işlem yapılacak hastanelere gönderilmesi nedeniyle öğleden sonra kan alımları yapılmamaktadır. Bu nedenle aile hekimliği kan verme saatlerini kaçırdığınızda sonraki gün yeniden başvuru yapmanız gerekiyor.

Sağlık ocağı idrar tahlili saat kaça kadar yapılır?

Aile hekimleri kan tahlillerinin yanında idrar tahlili de yapıyor. İdrar tahlil saatleri kan alma saatleri de aynıdır.

Sağlık ocağı gebelik testi saat kaça kadar yapılır?

Gebelik testleri başvuruda bulunan vatandaşa verilir ve testi evde yapması istenir. Bağlı olduğunuz aile hekiminden ücretsiz gebelik testi alarak evde kendiniz uygulayabilirsiniz. Öte yandan kana bakılması veya kanda görünüp görünmediği test yapılması için tahlil saatlerinde başvuruda bulunarak kan aldırıp tahlil yapabilirsiniz.

Sağlık ocaklarında kan tahlili ücretsiz mi?

Aktif sosyal güvenceniz olsa da olmasa da muayene, kan ve idrar tahlilleri ücretsiz olarak yapılabilmektedir. Ancak hekimin ilaç kullanımı uygun gördüğü durumlarda aktif sigortanız olsa dahi ilaç bedelinin tamamını karşılamanız beklenebilir.