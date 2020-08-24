İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Aile hekimi saat kaçta açılır? Sağlık Ocağı kan alma saatleri

Sağlık Ocağı (Aile hekimi) hastanelerin iş yükünü büyük ölçüde hafifletmektedir. Aile hekimi saat kaçta açılacağı ve sağlık ocağı kan alma saatleri ile ilgili detayları içeriğimizde derledik.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:36
Aile hekimi saat kaçta açılır? Sağlık Ocağı kan alma saatleri
Takip Et:

Sağlık ocaklarında kan alma saatleri belirli bir süreye bağlanmaktadır. Sağlık hizmet sunucularının ilk basamağı olan sağlık ocakları sağladıkları hizmetler sayesinde hastanelerin iş yükünü önemli düzeyde azaltıyorlar.

Sağlık ocaklarında kan vermek isteyen vatandaşların en fazla araştırdığı konu başlıkları arasında sağlık ocağı kan alma günleriyle sağlık ocağı kan verme saatleri olmaktadır.

Sağlık ocağı saat kaçta açılır?

Sağlık ocaklarının saat kaçta açıldığı sorusunun yanıtı il veya ilçelerde değişiklik gösterebiliyor. Sağlık ocaklarının çalışma saati Valilik tarafından belirleniyor. Genel itibariyle 08.00 itibariyle mesaiye başlayan sağlık ocakları saat 17.00’de kapanıyor. Bazı noktalardaysa sağlık ocakları 08.30 – 17.00 arasında hizmet veriyor.

Sağlık ocakları Cumartesi günleri açık mı?

Sağlık ocakları olarak bilinen Aile Hekimleri hafta içi hizmet vermektedir. Cumartesi ve Pazar günleri acil durumlarda hastanelerin acil birimlerine başvuru yapmanız gerekmektedir.

Aile hekimi çalışma saatleri


Sağlık ocaklarının açılma saatleri genel itibariyle aile hekimlerinin mesai başlama ve bitim saatlerine göre değişiklik gösteriyor. 08.00’de açılıp 17.00’de kapanan sağlık ocaklarında hekimler genel itibariyle 09.00’da mesaiye başlayıp 16.00’ya kadar hizmet veriyorlar.

2020 sağlık ocağı kan tahlili saatleri

Sağlık ocakları kan verme saatleri genellikle 08.00 – 12.30 arasında oluyor. Aile hekimi kan alma saatleri dışında kan almıyor. Sağlık ocaklarında laboratuvarlar bulunmadığından alınan kanların işlem yapılıp sisteme gönderilebilmesi için laboratuvara gönderilmesi gerekir. Bu nedenle de işlemler öğleden önce gerçekleştiriliyor.

Sağlık ocaklarında öğleden sonra kan verilir mi?

Sağlık ocakları kan verme işlemini öğleden önce yapmaktadır. Alınan kanın servis arabalarıyla işlem yapılacak hastanelere gönderilmesi nedeniyle öğleden sonra kan alımları yapılmamaktadır. Bu nedenle aile hekimliği kan verme saatlerini kaçırdığınızda sonraki gün yeniden başvuru yapmanız gerekiyor.

Sağlık ocağı idrar tahlili saat kaça kadar yapılır?

Aile hekimleri kan tahlillerinin yanında idrar tahlili de yapıyor. İdrar tahlil saatleri kan alma saatleri de aynıdır.

Sağlık ocağı gebelik testi saat kaça kadar yapılır?

Gebelik testleri başvuruda bulunan vatandaşa verilir ve testi evde yapması istenir. Bağlı olduğunuz aile hekiminden ücretsiz gebelik testi alarak evde kendiniz uygulayabilirsiniz. Öte yandan kana bakılması veya kanda görünüp görünmediği test yapılması için tahlil saatlerinde başvuruda bulunarak kan aldırıp tahlil yapabilirsiniz.

Sağlık ocaklarında kan tahlili ücretsiz mi?

Aktif sosyal güvenceniz olsa da olmasa da muayene, kan ve idrar tahlilleri ücretsiz olarak yapılabilmektedir. Ancak hekimin ilaç kullanımı uygun gördüğü durumlarda aktif sigortanız olsa dahi ilaç bedelinin tamamını karşılamanız beklenebilir.



Son Güncelleme: 24.08.2020 14:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aile HekimiSağlık Ocağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaman'da bir köy karantinaya alındı!
Karaman'da bir köy karantinaya alındı!
Şanlurfa'da COVID-19 yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65'e yükseldi
Şanlurfa'da COVID-19 yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65'e yükseldi
Bilecik'te karantina uygulaması!
Bilecik'te karantina uygulaması!
Yurt dışı çıkışlarında istenilen PCR testi ücretinde artış yapıldı! İşte yeni ücret
Yurt dışı çıkışlarında istenilen PCR testi ücretinde artış yapıldı! İşte yeni ücret
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Portekiz’de üretilen maske 1 saat sonra virüsün etkisini yüzde 99 azaltıyor
Portekiz’de üretilen maske 1 saat sonra virüsün etkisini yüzde 99 azaltıyor

Popüler Haberler

Sadakatsizler dizisi oyuncu kadrosu ve oyuncuların hayatları!
2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 LGS Tercih robotu ve tercih tarihleri
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Anında gelir belgesi istemeden kredi veren bankalar ve kredi miktarları Ağustos 24 2020
Yeni iş yeri açacak olanlara bankaların sağladığı krediler ve başvuru şartları Ağustos 2020
2020 Veraset ve intikal vergisi hesaplaması nasıl yapılır?
Bilgisayar oyunlarının çocuk gelişimi üzerindeki olumlu etkileri nedir?
Mazot ve gübre desteği ne zaman ödeneceği merak edilmeye başlandı! İşte mazot ve gübre destekleme ödeme takvimi
Aviva Sigorta Bireysel Emeklilik başvurusu ve sorgulama işlemleri
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 24 Ağustos 2020 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
İŞKUR iş arayan girişi nedir? İş arayan kaydı nasıl yapılır?
21 Haziran'da Gökyüzünde Neler Olacak? En Uzun Gündüz Ne Zaman? En Kısa Gece Yaşanacak!
Aile hekimi saat kaçta açılır? Sağlık Ocağı kan alma saatleri
1000 TL sosyal yardım para ödemesi 4. faz başvuruları başlıyor! Dul, yetim, emekli ve evde bakım maaşı alanlar hemen başvuru yapıp alacak
Fox TV Mucize Doktor dizisinin kadrosuna kimler katıldı? Hangi oyuncular olacak?
Burç tarihleri değişti mi? Astrolojik dengeleri değiştirecek açıklama
Özel hastanelerden alınan heyet raporu geçerli midir? Heyet raporu nereden, kaç günde alınır?
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
Akbank anında onaylı 159 Tl taksitli, sıfır faizli ve 10 bin TL kredi
BDDK'dan kredi kartı borcu olanlar için rahatlatacak yeni düzenleme
Günlük burç yorumları 24 Ağustos 2020 Pazartesi 12 burcu neler bekliyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.