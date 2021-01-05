Aile hekimi nasıl öğrenilir? Aile hekimi öğrenme ve değiştirme işlemleri

Aile hekimi eski adıyla sağlık ocağında bulunan doktorunuzun nerede olduğunu öğrenmek isteyen kişiler aile hekimi sorgulama yollarını merak etmektedir. Aile hekiminiz yeni bir yere taşındığınız zaman değişmektedir.

Aile Hekimi Çalışma Saatleri Kaçtır?

Aile hekimleri hafta içi saat 17’ye kadar çalışmaktadır. Aile hekimleri bazı günler ev ziyaretleri yapmaktadır. Bu günlerde aile sağlığı merkezinde olmamaktadırlar. Bu günleri öğrenerek randevu almanız gerekmektedir.

Aile Hekimi Nasıl Öğrenilir?

Aile hekiminizi öğrenmek için https://www.turkiye.gov.tr/aile-hekim-bilgisi adresine girmeniz gerekmektedir. Adrese girdikten sonra T.C kimlik numarası ve şifreniz ile hesabınıza giriş yapın. Karşınıza çıkan sayfada aile hekiminize ilişkin bilgiler bulunacaktır.

Ayrıca E-devlet’in yanı sıra Halk Sağlığı Güvenliği Merkezi (HSGM)’ne giderek de aile hekiminizi öğrenmeniz mümkündür.

Aile Hekimi Nasıl Değiştirilir?

Aile hekimi değiştirme işlemi https://www.turkiye.gov.tr/saglik-aile-hekimi-degistirme işlemi adresine T.C kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yapmanız ile yapılmaktadır. Burada yer alan uygulamaya git yazısına tıkladıktan sonra E-nabız sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu linkte bulunan adreslerden evinize en yakın olan Aile Sağlığı Merkezi’ni ve doktorunuzu seçebilirsiniz.

Aile Hekimi değişimi için herhangi bir ücret ödenmemekte olup istediğiniz kadar değiştirebilirsiniz. Yalnızca ayın belli bir gününden sonra aile hekiminiz ayın başında değişmektedir. Aile hekimini intenetten değil de HSGM’lerden değiştiren kişilerin ALO 184’ten randevu olarak kimlik belgesi ile kuruma gitmesi beklenmektedir.

SMS ile Aile Hekimi Nasıl Öğrenilir?

SMS ile ücretli olarak aile hekimi öğrenilebilmektedir. Bunun için Türk Telekom için AH T.C. KİMLİK NUMARASI yazarak 5115’e göndermelisiniz. Turkcell için ise yine AH T.C. KİMLİK NUMARASI yazdıktan sonra 7777’e göndermeniz gerekmektedir. Son olarak Vodafone için ise HEKIM T.C. KİMLİK NUMARASI yazarak 5115’e SMS göndermelisiniz.