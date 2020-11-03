Aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır? Aile hekimi nasıl şikayet edilir?

Aile sağlığı merkezlerinin ilgili doktorları hakkında soruları olan vatandaşlar için aile hekimlerinin şikayetleri endişe verici bir konudur. Çünkü bazen aile hekimi ile hasta arasında iletişim sorunları olabilmektedir. Aksi takdirde görev ve etik kurallarına uygun hareket etmeyen çalışanlar vatandaşları sıkıntıya sokabilir. Elbette bunlar olmasını istemediğimiz durumlar.

Bu durumda aile hekimleri ve sağlık merkezleri şikayet alabilir. Ayrıca, dileyen tüm vatandaşların aile hekimlerini değiştirme hakkı vardır. Yani bir kişinin aile hekiminin ufak bir sorunu olsa bile aile hekimini değiştirebilir. Peki, tüm bu süreçler hangi yolu izlemeli? Bu yazımızda sizler için bu yazıyı hazırladık ve aile hekimlerinin şikayet aşamalarına odaklanacağız. Aile hekimlerini değiştirmek isteyenlerin ne yapması gerektiğini de açıklayacağız. Bu nedenle, herhangi bir haksız muameleye maruz kalırsanız, kendi haklarınızı arayabilir ve bunun yerine istediğiniz aile doktorunu seçebilirsiniz.

Aile Hekimi Nereye Şikayet Edilir?

Sağlık Bakanlığı, aile hekimleriyle yaşadıkları sorunların ardından vatandaşların haklarını aramaları için bir hat oluşturdu. Bunu bir doktor şikayet hattı veya hasta bilgi hattı olarak da düşünebilirsiniz. Aile hekiminin şikayeti de bu şekilde yapılmaktadır. Detaylar aşağıdaki gibidir:

SABİM, vatandaşların aile hekimleri veya diğer doktorlarla karşılaştıkları sorunlardan şikayet edebilecekleri bir yerdir.

SABİM, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'nin kısaltmasıdır. Merkeze ulaşmak için tek yapmanız gereken ALO 184'ü aramak. Yani aile hekimi şikayetleri için 184'ü aranmaktadır.

Hat haftanın 7 günü 24 saat açıktır. Herhangi bir sorunla karşılaştıktan sonra bu numarayı arayarak durumu ilgili personele bildirebilirsiniz.

Görüşme sırasında, kimlik bilgileri sağlamanız istenebilir. Ayrıca şikayet edeceğiniz doktor ve sağlık merkezi hakkında detaylı bilgi vermelisiniz.

Sağlık şikayet hattıyla konuşurken sorunu en anlaşılır ve net bir şekilde anlatmaya çalışın. Sorulan soruya en doğru cevabı verin. Bu nedenle işleminiz daha hızlı ilerleyecektir.

Bu, Sağlık Bakanlığı şikayet hattı 184 aracılığıyla yürütülen bir işlemdir. Şikayet prosedürü ile ilgili diğer bazı noktalara değinelim:

Sağlık Bakanlığı, e-posta veya normal posta yoluyla gönderilen şikayetleri dikkate almaz. Sağlık Bakanlığı şikayette bulunan hastanın başvurusunu geçersiz saydı.

Şikayetler için çevrimiçi bir sistem bulunmamaktadır. Bu nedenle aile hekiminin şikayet formu aracılığıyla talepte bulunmasına gerek yoktur.

Ayrıca bu durumda CIMER şikayet sistemi kullanılamaz.

Kısacası, şikayette bulunmak için ALO 184 gerekli olmalıdır. Şikayet edenler yardım hattını aramalıdır. Üçüncü kişi kabul edilmez.

Aile Hekimimi Nasıl Değiştirebilirim?

Adresinizde herhangi bir değişiklik olursa veya aile hekiminizle sorun yaşarsanız, başka bir aile hekimine gidebilirsiniz. Bu noktada iki yöntem kullanabilirsiniz. Bunlar:

Aile hekimi değiştirme dilekçesi ile şahsen başvurmak.

E-Devlet’ten aile hekimi değiştirme işlemlerini tamamlamak.

Değişiklik yapmak için bu iki yöntemden birini kullanabilirsiniz. Bu iki yöntemi daha sonra detaylı olarak açıklayacağız. Ama önce önemli bir noktadan bahsetmek istiyoruz:

Aile hekimi olarak atandıktan sonra ilk üç ay içinde değişiklik yapamazsınız. Bu nedenle, yeni aile doktoru olarak atandıysanız veya Ocak ayında değiştirildiyseniz, Nisan ayından önce başka bir aile doktoruna nakledilemezsiniz.

Elbette yukarıdaki durum değişebilir. Ciddi bir memnuniyetsizlik ve makul şikayetler varsa aile hekiminiz 3 ayın bitiminden önce değişebilir. Ancak, daha keyfi nedenlerle yapılan değişiklikler kuralı genişletmeyecektir.

Aile Hekimi Değişikliği Formu İle Şahsen Başvuru

Aile hekimliği değişikliği için şahsen başvurmak istiyorsanız aşağıdaki kurumlardan birine gidebilirsiniz:

Aile Sağlığı Merkezi

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü

Toplum Sağlığı Merkezi

Bu üç merkezden birini ziyaret ederek değişiklik yapabilirsiniz. Burada bir form doldurmanız istenecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak formu indirebilirsiniz. Formu eksiksiz doldurup gönderdikten sonra değişiklik talebini tamamlayacaksınız.

Gerekli inceleme sonrasında geçmek istediğiniz doktorun kontenjanı varsa değiştirilecektir. Sonuçlar yaklaşık 15 gün içinde size bildirilecektir.

E-Devlet Sistemi Üzerinden Aile Hekimi Değişikliği

E-devlet, aile hekimlerinin sorgulaması ve değiştirmek için kullanılabilir. izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

e-devlet sistemine giriş yapınız.

Açılan pencerede “Kimliğimi Şimdi Doğrula” seçeneğine tıklayınız.

Sistem sizi giriş sayfasına yönlendirecektir. E-devlet şifreniz veya TC Kimlik numaranız ile buradan oturum açın. Gerektiğinde başka yöntemler de kullanabilirsiniz. E-devlet şifreniz yoksa PTT şubesinden satın alabilirsinizn

Giriş yaptıktan sonra bir uyarı ekranı göreceksiniz. "Uygulamaya Git" i tıklayın.

Sistem sizi e-nabız uygulamasına yönlendirecektir. Görünen ekranda halihazırda kayıtlı olan aile hekiminin bilgilerini görebilirsiniz. Ekranda aşağı doğru ilerlerken, sağdaki listeden yeni bir aile hekimi seçebilirsiniz. Bunu, doktor adının yanındaki daireye ve "Aile Hekimini Değiştir" seçeneğine tıklayarak yapabilirsiniz.

Hemen açıklayalım: Listedeki yeşil ve sarı hekimler arasından seçim yapabilirsiniz. Kota nedeniyle kırmızı seçilemez. Ayrıca "Değişiklin Sebebi" menüsü altındaki nedenlerden birini seçmezseniz işlem tamamlanmayacaktır.

Aile Hekiminin Görevleri Nelerdir?

Aile hekiminin sorumluluklarını şu şekilde listeleyebiliriz: