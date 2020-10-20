Aile hekimi değişikliği nasıl yapılmaktadır? Aile hekiminin kim olduğu nereden öğrenilir?

Aile Hekimi Nedir ve Görevleri Nelerdir?

Aile hekimleri, aile sağlığı merkezlerini yöneten ve kişisel sağlığı kontrol eden en yakın sağlık kurumlarıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan özel sağlık programları ve ihtiyaç sahiplerine yönelik sağlık hizmetlerinin uygulanması zorunludur. Aile hekimi, kayıtlı kişiye bir bütün olarak davranır ve o kişiye sağlık hizmetleri, teşhis, tedavi, konsültasyon ve rehabilitasyon hizmetleri sunar. Tanı konulamayan ve tedavisi mümkün olmayan hastaları hastaneye transfer ederek muayene, muayene, teşhis, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirir. Gerekirse kişiyi gözlemleyecek ve tedavi edecektir. Sevk belgesi, sağlık raporu, reçete gibi evrakları düzenleyerek hizmet vermektedir.

Aile Hekimliği Hizmetinden Kimler Yararlanabilir?

Herkes, nerede yaşadığına bağlı olarak aile hekimliği hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. Aile hekimliği uygulamalarında sağlık sigortası için SGK kuralları aranmaz. Halk sağlığı merkezinden her vatandaş ücretsiz olarak faydalanabilir.

Aile Hekimini Seçebilir miyim? Gerektiği Zaman Değiştirmem Mümkün mü?

Aile doktorunuzu istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ancak tercih ettiğiniz doktoru 3 ay önce ihtiyacınıza göre değiştiremezsiniz. İnsanlar istedikleri zaman, istedikleri yerde kaydolmak için aile doktorlarını özgürce seçebilirler. Tüm aile üyeleri diğer doktorlara kayıt olabilir. Ancak yeni doğan bebek, annesinin kayıt yerine kayıtlıdır. Bir yerde kalmayı bekleyen vatandaşlar, aile hekimlerini değiştirmelidir. Kısa tatillerde oradaki tıp merkezinde misafir olarak kontrol edilebilirsiniz. Aile hekimlerini değiştirmek ve kayıt olmak isteyen vatandaşlar, kayıt başvurusu yapmak için doktora gidebilirler. Altenatif olarak Halk Sağlığı Merkezine başvurarak bu işlemi gerçekleştirebilirler. Ayrıca bu merkezlerde hastalardan ücret alınmamaktadır. Değişmek isteyen insanlar için ne yapmaları gerektiğini araştırdık.

Aile Hekimi Değiştirmek İsteyenler Ne Yapmalıdır?

Aile doktorunuz bir tür sağlık danışmanıdır. Doktorunuzu belirleyen faktör ikamet adresinizdir. İkamet bilgileriniz değişirse ve doktorunuzdan memnun kalmazsanız değiştirebilirsiniz. Aile hekiminin değişmesi için belli bir süre vardır ve bu süre 3 ay olarak belirlenir. Değişikliğin iki nedeni var. Sebebi budur; adres değişikliğini ve aile hekimini değiştirmek isteme sebebinizi belirterek değiştirebilirsiniz. Değişiklik yapmak isteyen vatandaşlar, taleplerini iletmek için Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi veya İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne gidebilir. Yetkili kişi sizden formu talep edecek ve siz form bilgilerini almaya devam edebilirsiniz.

Aile Hekimi Değişikliği Formu Nasıl Doldurulur?

Aile hekimliği değişikliği için başvurduğunuz kurumda değişiklik başvuru formu doldurmanız gerekecektir. Formda neden değişiklik yapmak istediğinizi açıklamalısınız. Adres değişikliğinden dolayı bu formu doldurmak istiyorsanız ve şikayet, sebep ve istenen doktorlar nedeniyle değiştirmek istiyorsanız ilgili alanlardaki ilgili formları doldurmanız gerekmektedir. Değişiklik talebiniz 15 gün içinde işleme alınacaktır.

E-Devletten Aile Hekimi Değiştirme

MHRS Sisteminden Aile Hekimi Değiştirme

E-Devlet kapısından her alanda hizmet alınabilir. Sisteme giriş yaparak bilgilerinizi görüntüleyebilir ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. E-devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden şifre 2,50-5 TL'dir. Paranızın karşılığını alabilirsiniz. Sisteme giriş yaparak sorgu kısmına "aile hekimini değiştir" yazarak "Uygulamaya git" bölümünden aile hekiminizi değiştirebilirsiniz. Belirtilen sayfada yeşil ve sarı arasında geçiş yapabileceğinizi gösterir. Kırmızı olan geçmedi ve dolu. Bu sistem ile anında doktor değiştirebilirsiniz.

E-Devlet'e MHRS sistemi üzerinden giriş yapabilir ve bu işlemleri aynı sayfada gerçekleştirebilirsiniz. Sağlık Bakanlığı aile hekimlerini otomatik olarak değiştirmeyecektir. Sisteme giriş yaparak bilgilerinizi doğrulayarak bu işlemi e-devlet sisteminden dakikalar içerisinde gerçekleştirebilirsiniz.

E-Nabız Sistemi Aile Hekimi Değiştirme Sistemi

Aile hekimi değiştirme aramak için e-nabız sistemine giriş yapın. Ardından, sistem sayfasını açtığınızda, aile doktorunuzu kontrol etmeniz, ardından kutunun altındaki "Aile Hekimini Değiştir" seçeneğine tıklamanız ve ardından hangi doktora geçmek istediğinizi görmek için açılan sayfaya konum bilginizi girmeniz istenecektir. Şehir ve bölge bilgilerinizi tamamladıktan sonra ilgili alandaki tıp merkezleri görüntülenecektir. Değiştirmek istediğiniz merkezi seçip ardından uygun sağlık merkezi ve doktor listelenecektir. İstediğiniz doktorun yanındaki kutuyu seçin ve "Aile Hekimini Değiştir" seçeneğine tıklayın. Artık aile doktorunuzu değiştirdiniz.

Bebek Aile Hekimi Değiştirme İşlemi

Çocuğunuzun aile hekimi aynı zamanda sizinle birlikte yaşayan doktordur. Doktoru değiştirmek için, değiştirme işlemini gerçekleştirmek üzere yukarıdaki adımları takip edebilirsiniz. Ancak henüz kayıt yapılmamışsa bebeğin, annesi kayıtlı olan aile hekimine kayıt ettirilmesi gerekmektedir. Aile Hekimliği Yönetmeliği Madde 8 Paragraf 1'deki bu prosedür;

Nüfus kütüğüne henüz kayıt yaptırmamış yeni doğan bebekler, annelerinin yanına kayıt yaptıran aile hekimine kaydedilir.

Bu karara göre yürütülür ve bundan sonra da düzenli olarak yürütülmeye devam edilecektir.

Aile Hekimi Şikayet Nasıl Yapılır?

Sağlık Bakanlığının, aldığı sağlık hizmetlerinden memnun olmayan veya herhangi bir sorunu olanlara bilgi ve şikayetleri sağlamak için bir iletişim merkezi bulunmaktadır. Bu iletişim merkezine SABİM denir. Şikayetinizi Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ALO 184 numarasını arayarak ifade edebilirsiniz. Posta ile gönderilen başvuru ve dilekçeler kabul edilmemektedir. Şikayetler şahsen veya telefonla yapılabilir. Aile hekiminin vatandaşa verdiği sağlık hizmetinde bir sorun olması durumunda SABİM, bölgedeki durumu tespit etmek ve karşılaştığı yeri tespit edip sorunu bir an önce çözmek için gerekli prosedürleri benimseyecektir. Sağlık Bakanlığı bu sistem üzerinden kendi iç kontrolünü sağlamakta ve bu şikâyette vatandaşlara ekonomik yük getirmemektedir. Sorularınızı paylaşarak istediğiniz zaman bilgi alabilirsiniz. Yine de şikâyette bulunmak için 184 numaralı telefonu arayabilirsiniz ve başvuru bilgileriniz kaydedilecek ve kontrol edilecektir. Gerekli incelemelerin ardından İl Sağlık Bürosuna sevk edilecekler. Sorunun bir an önce çözülmesi için önlemler ve gerekli çözümler sağlanır. Dilerseniz kişisel başvurular da Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi tarafından kabul edilebilir. Yetkili makamlara gerekli şikayetleri iletmek için Ankara Balgat ilçesindeki iletişim merkezine gidebilirsiniz. Çağrı merkezi haftanın 7 günü 24 saat, çağrı merkezi mesai günlerinde hizmet vermektedir.