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Ağız yaraları neden olur? Ağız yaraları için bitkisel çözümler

Ağız yaraları, insanların günlük yaşamını olumsuz etkilemektedir. Yemek yerken tat almama, acı hissetme büyük rahatsızlığa neden olmaktadır. Bu rahatsızlığı yaşayan kişiler ağız yaralarının neden çıktığına dair araştırmalar yapıyor. Ağız yaraları için bitkisel çözümler, yaranın iyileşmesinde büyük rol oynamaktadır.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:04
Ağız yaraları neden olur? Ağız yaraları için bitkisel çözümler
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Ağızda çıkan yaralar, gündelik hayatı olumsuz etkilemektedir. İnsanların yemek yerken zorlanması ve tuzlu besinler tüketmesini engelleyen ağız yaraları, hemen hemen herkeste görülebilmektedir. Ağız yaralarından kurtulmak için ilaçlar bulunsa da, kullanacağınız bitkisel ürünlerle de ağız yaralarınızı geçirebilirsiniz.

 

Ağız yaraları neden çıkar?

Ağız yaralarının çıkmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Aft adı verilen bu yaralar rahatsızlık ve acı veren bir süreçtir. Ağız yaralarının çıkmasının nedenlerinden bazıları şunlardır:

-Ağız temizliğine özen gösterilmediğinde yani dişlerin sık sık fırçalanmaması ve ağızın temiz tutulmadığı durumlarda ağız yaraları ortaya çıkmaktadır.


-Fazla sıcak ya da fazla soğuk yiyecek ve içecekler tüketildiğinde, ağız dokusunun deforme olur ve bu da ağız yaralarının oluşmasına ortam hazırlar.

-Bağışıklık sistemi bozulduğunda ve zarar gördüğünde bu da ağız yaralarına neden olur.

-Stres, depresyon, anksiyete bozukluğu gibi durumlar ağız yaralarının çıkmasında rol oynamaktadır.

Ağız yaraları için bitkisel çözümler

Ağız yaralarından kurtulmak için doktor kontrolünde kullanabileceğiniz ilaçların yanı sıra ev ortamında hazırlayacağınız ürünler ile de bu rahatsızlığı atlatabilirsiniz. Ağız yaraları için halk arasında yaygın olarak kullanılan bitkisel çözümler ise şöyle sıralanabilir:

-

Karbonat:

Karbonat ağız yaralarının tedavisinde kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Küçük bir miktar karbonatı yaranın bulunduğu yere sürerek tedavi edebilirsiniz. Karbonat, iltihaplı bölgeyi temizlediği için ağrıyı azaltarak iyileşmesine katkı sağlar. -

Kekik:

Yaraların iyileşmesini sağlayan ve aynı zamanda yeni yara oluşumunu da engelleyen kekik, ağız yaraları için birebirdir. Bir tatlı kaşığı kekiği çiğneyerek tüketmek, yaranın kısa sürede iyileşmesini sağlayacaktır. -

Sirke:

karbonattan sonra en sık tercih edilen yöntemlerden biri olan sirke, yaraların tedavisine oldukça faydalıdır. Bir miktar sirke ile ağız içine gargara yapılarak ağız yaraları geçirilebilir. -

Limon:

Ağız yarası için kullanılacak limon, sirke gibi gargara şeklinde kullanılmalıdır. Gargara yapılan limon, ağızdaki bakterilerin ölmesini sağlayacaktır. -

Maydanoz:

Ağız yaraları için maydanoz kullanmak en kolay yöntemlerden birisidir. Maydanoz, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde ağız yaralarının tedavisinde kullanılmaktadır. Maydanoz yaprakları çiğnenerek tüketilerek, ağız yaralarını iyileştirmektedir. -

Ayva:

Antiseptik özelliği bulunan ayva, ağız yaraları üzerine bastırılarak ovulduğunda yaraların kısa sürede iyileşmesini sağlayacaktır. -

Tuzlu su:

Tuzlu su, ağız yaraları için tercih edilen en etkili ve en kolay yöntemdir. Bir tatlı kaşığı tuzu bir bardak suya karıştırarak gargara yaptığınızda, kısa süre içerisinde yara ağrısının hafiflediğini ve yaranın geçtiğini göreceksiniz. -

Dut:

Ağız yarası tedavisi için dutun şurup şeklinde kullanılması gerekmektedir. Elde edilen dut şurubu, pamuk yardımıyla yaranın üzerine sürülmelidir. -

Karanfil:

Karanfil, kekik gibi ağızda çiğnenerek tüketilmelidir. Karanfilin içerisindeki maddeler hem ağız içinde bakterilerin ölmesini sağlar hem de yara acılarını hafifletir.

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:04
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