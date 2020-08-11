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Ağız ve diş sağlığı açısından diş ipi kullanmak ne kadar önemli? Diş ipini nasıl kullanmalıyız?

Gündemde büyük yankı uyandıran Ağız ve diş sağlığı açısından diş ipi kullanmak ne kadar önemli? Diş ipini nasıl kullanmalıyız? ile ilgili olarak merak edilen 11 Ağustos 2020 Salı günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Ağız ve diş sağlığı açısından diş ipi kullanmak ne kadar önemli? Diş ipini nasıl kullanmalıyız? ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 11 Ağustos 2020 Salı tarihli haberimizde derledik.

11 Ağustos 2020 Salı 14:20
Ağız ve diş sağlığı açısından diş ipi kullanmak ne kadar önemli? Diş ipini nasıl kullanmalıyız?
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Kişisel hijyenin en önemli noktalarından birisi ağız sağlığı olmaktadır. Kaliteli ağız bakımı noktasında günde en az iki defa dişlerinizi fırçalamanız öneriliyor. Diş fırçasının uzanamadığı noktaları ise diş ipleri ile temizleyebilirsiniz. Diş et dipleri ve diş aralarında bakteri plakları ve çürükler oluşabildiğinden ağış kokusu veya diş kaybına yol açabilecek çürükleri günlük ağız bakımlarıyla önleyebilirsiniz.

Diş ipi kullanma etkileri nelerdir?

Beslenmeden sonra diş aralarınızda besinler kalabilir. Bu besinleri kürdanlarla temizlemeye çalışmanız diş etlerinize zarar verebilir. Diş fırçalarının da tek başına ağız hijyenini sağlama konusunda yetersiz olduğu bilinmektedir. Diş iplerini önerildiği gibi kullanmanız halinde diş etlerinize zarar vermeden fırçanın uzanamadığı noktaları temizleyebilirsiniz.  



Son Güncelleme: 11.08.2020 14:20
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