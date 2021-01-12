Adres değişikliği sonrası aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır? 2021 E-Devlet aile hekimi değiştirme

Vatandaşlarımızın muayene olması, ilaç yazdırabilmesi için aile hekimlerine başvurmaları gerekmektedir. Adres değişikliği ve şehir değişikliği gibi nedenlerden dolayı aile hekimlerini değiştirmeyi düşünen vatandaşların bu işlemi nasıl yapacakları konusunda ki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aile Hekimi Değişikliği Nasıl Yapılır?

E-Devlet Üzerinden Aile Hekimi Değiştirme

Aile hekimi değiştirme işlemini E Devlet ve E Nabız sistemleri üzerinden gerçekleştirebiliriz. Başka bir yöntem ise form doldurarak yapmaktır. Aile Hekimi değiştirme başvuru formunu https://enabiz.gov.tr/ adresinden indirebilirsiniz. İndirdiğiniz formu eksiksiz ve doğru doldurmanız ve aile hekiminizi değiştirme nedenini işaretlemeniz gerekmektedir. Doldurduğunuz formu size en yakın sağlık ocağına götürüp 15 gün içinde sonuç alabilirsiniz. Eğer siz uğraşmak istemezseniz aile hekimine giderek değişiklik yapmak istediğiniz söyleyebilirsiniz. Aile hekiminin size verdiği formu doldurup teslim ederseniz başvurunuz gerçekleşmiş olacaktır.

Aile hekiminizi e-devlet üzerinden değiştirmek isterseniz ilk önce e-nabız sistemine kayıt olmanız gerekmektedir. Aile hekimi değişikliği yapmak için https://enabiz.gov.tr/ linkine tıklayıp giriş yapınız. Sistemde 'Aile Hekimi Değiştir' seçeneğine girip il ve ilçe bilgilerinizi doldurup size en uygun hekimler listesinden üzerine kayıtlı olan vatandaş sayısı 4.000'de az olan aile hekimlerinden istediğinizi seçerek 'Aile Hekimi Değiştir' seçeneğini tıklayıp işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet üzerinden değişimler her ayın 5'i ve 21'i arasında yapılmaktadır. Değiştirme işlemi 3 ay içinde 1 kere yapılır.