Adres değişikliği sonrası aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır? 2021 E-Devlet aile hekimi değiştirme

Vatandaşlarımızın muayene olması, ilaç yazdırabilmesi için aile hekimlerine başvurmaları gerekmektedir. Adres değişikliği ve şehir değişikliği gibi nedenlerden dolayı aile hekimlerini değiştirmeyi düşünen vatandaşların bu işlemi nasıl yapacakları konusunda ki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Aile Hekimi Değişikliği Nasıl Yapılır?
E-Devlet Üzerinden Aile Hekimi Değiştirme
Aile hekiminizi e-devlet üzerinden değiştirmek isterseniz ilk önce e-nabız sistemine kayıt olmanız gerekmektedir. Aile hekimi değişikliği yapmak için https://enabiz.gov.tr/ linkine tıklayıp giriş yapınız. Sistemde 'Aile Hekimi Değiştir' seçeneğine girip il ve ilçe bilgilerinizi doldurup size en uygun hekimler listesinden üzerine kayıtlı olan vatandaş sayısı 4.000'de az olan aile hekimlerinden istediğinizi seçerek 'Aile Hekimi Değiştir' seçeneğini tıklayıp işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet üzerinden değişimler her ayın 5'i ve 21'i arasında yapılmaktadır. Değiştirme işlemi 3 ay içinde 1 kere yapılır.