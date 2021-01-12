İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Adres değişikliği sonrası aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır? 2021 E-Devlet aile hekimi değiştirme

Adres değişikliği yaptıktan sonra birçok vatandaş aile hekimlerini nasıl değiştirebileceğini merak ediyor. İnternet üzerinden bu işlemin yapılıp yapılmadığını merak eden vatandaşlar için haberimizde aile hekimini nasıl değiştirebiliriz? Sorusu hakkında birçok bilgiye yer verdik.

12 Ocak 2021 Salı 16:26
Adres değişikliği sonrası aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır? 2021 E-Devlet aile hekimi değiştirme
Takip Et:

Vatandaşlarımızın muayene olması, ilaç yazdırabilmesi için aile hekimlerine başvurmaları gerekmektedir. Adres değişikliği ve şehir değişikliği gibi nedenlerden dolayı aile hekimlerini değiştirmeyi düşünen vatandaşların bu işlemi nasıl yapacakları konusunda ki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aile Hekimi Değişikliği Nasıl Yapılır?

Aile hekimi değiştirme işlemini E Devlet ve E Nabız sistemleri üzerinden gerçekleştirebiliriz. Başka bir yöntem ise form doldurarak yapmaktır. Aile Hekimi değiştirme başvuru formunu  https://enabiz.gov.tr/  adresinden indirebilirsiniz. İndirdiğiniz formu eksiksiz ve doğru doldurmanız ve aile hekiminizi değiştirme nedenini işaretlemeniz gerekmektedir. Doldurduğunuz formu size en yakın sağlık ocağına götürüp 15 gün içinde sonuç alabilirsiniz. Eğer siz uğraşmak istemezseniz aile hekimine giderek değişiklik yapmak istediğiniz söyleyebilirsiniz. Aile hekiminin size verdiği formu doldurup teslim ederseniz başvurunuz gerçekleşmiş olacaktır. 

E-Devlet Üzerinden Aile Hekimi Değiştirme 

Aile hekiminizi e-devlet üzerinden değiştirmek isterseniz ilk önce e-nabız sistemine kayıt olmanız gerekmektedir. Aile hekimi değişikliği yapmak için  https://enabiz.gov.tr/  linkine tıklayıp giriş yapınız. Sistemde 'Aile Hekimi Değiştir' seçeneğine girip il ve ilçe bilgilerinizi doldurup size en uygun hekimler listesinden üzerine kayıtlı olan vatandaş sayısı 4.000'de az olan aile hekimlerinden istediğinizi seçerek 'Aile Hekimi Değiştir' seçeneğini tıklayıp işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.  E-Devlet üzerinden değişimler her ayın 5'i ve 21'i arasında yapılmaktadır. Değiştirme işlemi 3 ay içinde 1 kere yapılır.



Son Güncelleme: 12.01.2021 16:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aile HekimiE-devletAile Hekimi Değiştirme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs aşı kayıtları için yeni 'aşıla' mobil uygulaması!
Koronavirüs aşı kayıtları için yeni 'aşıla' mobil uygulaması!
Sağlık Bakanlığı duyurdu: Koronavirüs aşı kayıtları için yeni 'aşıla' mobil uygulaması!
Sağlık Bakanlığı duyurdu: Koronavirüs aşı kayıtları için yeni 'aşıla' mobil uygulaması!
Bakan Koca 10 Ocak vaka tablosunu duyurdu! Son 24 saatte 176 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca 10 Ocak vaka tablosunu duyurdu! Son 24 saatte 176 kişi hayatını kaybetti
9 Ocak vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altına düştü
9 Ocak vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altına düştü
Bakan Koca'dan SMA hastası çocuklarla ve gen tedavisiyle ilgili açıklama
Bakan Koca'dan SMA hastası çocuklarla ve gen tedavisiyle ilgili açıklama
Aile içi şiddete neden olan etkenler
Aile içi şiddete neden olan etkenler

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisi Uygar (Alper Saldıran) kimdir?
Başkent Ankara'da halk ekmek kaç lira?
Masumlar Apartmanı dizisi Ela kimdir? Ceren Yüksekkaya kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Edho dizisi Ceylan Çakırbeyli kimdir? Sanem Çelik rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu yaşı ve oynadığı diziler
2021 Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Anneler Günü tarihçesi
2021 TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? 2021 TOKİ konut başvuruları ne zaman, hangi tarihte?
Askerlik muafiyeti ve çürük raporu verilen hastalıklar listesi 2021
Edirne askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
4/D TİS görüşmeleri ne zaman yapılacak?
Sevgili Geçmiş Aras kimdir? Gerçek adı nedir? Yunus Narin hakkında bilgiler
Sefer görevi nedir? Sefer görevi emri yaş sınırı ve sefer görevi sorgulama
Kardeşlerim dizisinin yönetmeni kimdir? Senaristi ve Yapımcısı kimlerdir?
Exxen Zehirli Çiçekler dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Jet Sosyete Star Tv ile ekranlara dönüyor!
Menajerimi Ara Nejat kimdir? Erol Ozan Ayhan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Düz taban olanlar askerlikten muafiyet alabilir mi? Düz tabanlık için çürük raporu verilir mi?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Rıfkı kimdir? Gökhan Akteke
Masumlar Apartmanı dizisi Ege karakterini kim canlandırıyor? Emir Özden kimdir?
Rüyada böcek öldürme görmek anlamı ve yorumu
İki kardeş aynı anda askere alınır mı, gidebilir mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.