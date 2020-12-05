Adenovirüs nedir? Adenovirüs'ün belirtileri nelerdir? Adenovirüslere bağlı kerato ne anlama gelmektedir?

Dünya genelinde son zamanlarda görülen virüs olaylarına bir yenisi daha eklendi. Covid-19’un ülkemizde ve dünyada göstermiş olduğu yıkıcı etkisinden sonra insanlar bir yeni virüsün daha ortaya çıkmasından korkmaktadır. Yapılan açıklamalara göre bir yeni virüsün daha ortaya çıktığı saptanmıştır.

Adenovirüsün neden olduğu kerato-konjunktivit hastalığı, gözlerde yaygın ve kolay yayılan bir virüstür ve son zamanlarda artmaya başlamıştır. Bu virüs çocuklarda ve yetişkinlerde görülebilir ve akciğerler, gözler, idrar yolları ve bağırsaklar gibi vücudun çeşitli bölgelerinde enfeksiyonlara neden olabilir. Adenovirüs, konea adı verilen şeffaf tabakada görmeyi azaltan ve tedavisi zor olan lekelenmeye neden olur. Bu durumun tedavi süreci bazen aylar hatta yıllar sürebilir.

Adenovirüs Nedir?

Adenovirüs, konea adı verilen şeffaf tabakada görmeyi azaltan ve tedavisi zor olan lekelenmeye neden olur. Adenovirüs enfeksiyonları nadiren zatürree, mide ve bağırsak sorunları ve hatta ölüm gibi daha ciddi sorunlara neden olur. Adenovirüs, çift sarmallı bir DNA genomu içeren ikozahedral bir nükleokapsid içeren orta büyüklükte zarfsız bir virüstür. Adenovirüs çok yaygındır ve birçok çeşidi vardır.

Adenovirüs Belirtileri Neler?

• Öksürük, ateş ve burun akması gibi solunum yolunda problemler yaratır

• Baş ağrısı

• Boğaz ağrısı

• Göz enfeksiyonu

Bu belirtiler 10 güne kadar etkisini sürdürebilir. Adenovirüs enfeksiyonları nadiren zatürre, mide ve bağırsak sorunları ve hatta ölüm gibi daha ciddi sorunlara neden olur. Bazı enfekte kişilerin hastaneye kaldırılması gerekebilir. Adenovirüs enfeksiyonu hava yoluyla insandan insana yayılabilir (öneğin hapşırma veya öksürme). Virüs bulaşmış kişilerle veya dokunulan nesnelerle temas gibi kişisel temas yoluyla da yayılma durumu vardır.

Aşının alınmasından itibaren 2 hafta içinde ortaya çıkan birkaç hafif sorun bildirilmiştir:

• Baş ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonu (yaklaşık 3 kişide 1)

• Burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, eklem ağrısı (yaklaşık 6 kişide 1)

• Karın ağrısı, öksürük, bulantı (yaklaşık 7 kişide 1)

• İshal (yaklaşık 10 kişide 1)

• Ateş (yaklaşık 100 kişide 1)

Adenovirüslere Bağlı Kerato-Konjonktivit Belirtileri Neler?

• Gözlerde kızarıklık

• Çapaklanma

• Batma, yanma, sulanma

• Işık hassasiyeti, bulanık görme

• Göz kapaklarında ise ödem oluşmaktadır.

Adenovirüs'ten Nasıl Korunulur?

Koronavirüsün yayılma hızlı kadar hızlı bir şekilde yayılabilen adenovirüse yakalanmamak için ellerinizi sık sık yıkayın. Çocukların oyuncaklarına kadar her şey temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Adenovirüsü tedavi etmek için bir yöntem yoktur, ancak çeşitli yöntemlerle kolayca aşılabilir. Antibiyotik tedavisi de etkisiz olmaktadır. Hastaların dinlenmeye ve destekleyici bakıma ihtiyacı vardır.