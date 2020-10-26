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Açık alanda sigara içmek yasaklandı mı? Sokakta (açık alanda) sigara içme yasağı olan iller

Covid-19 salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında bazı şehirlerde açık alanda sigara içilmesine yasak getirilmeye başlandı. Elde edilen bilgilere göre 5 şehirde açık alanda sigara içilmesine yasak getirildi...

26 Ekim 2020 Pazartesi 23:11
Açık alanda sigara içmek yasaklandı mı? Sokakta (açık alanda) sigara içme yasağı olan iller
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Son dönem içinde pek çok farklı şehirde sokakta sigara içilmesinin yasaklandığı görülmeye başlandı. Sokakta sigara içme yasakları Covid-19 salgınında insanların sokaklarda maskelerini açmamalarına yönelik olacak şekilde ilan edilmeye başlandı. Her geçen gün daha fazla şehirde ilan edilen sokakta sigara içme yasakları giderek yaygınlaşıyor.

Açık Alanda Sigara İçme Yasağı


Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde binlerce insan son birkaç aylık süreçte hayatını kaybetti. Virüsün yayılmasına engel olmak için yüzbinlerce çalışanın yanı sıra tüm vatandaşlar da seferber oluyor. Buna bağlı olarak gündelik hayatta alınan tedbirlere herkes tarafından uyulması da büyük önem arz ediyor. Sigara kullanan vatandaşların sokaklarda ve açık alanlarda sigara içmek istemeleri halinde tedbirlere uyulması mümkün olmamaktadır. Maske kullanımının ihlal edilmesine neden olan sigara kullanımı bu sebepten pek çok İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından yasaklanmaktadır.

Açık Alanda Sigara İçmenin Yasak Oldu Şehirler

Maske kullanımını ve virüse karşı alınan önlemleri aksatmasından kaynaklı olarak şimdiye kadar 5 şehirde açık alanda sigara kullanımı yasaklanmıştır. Bu şehirler Ordu, Giresun, Kahramanmaraş, Kastamonu ve Denizli olmuştur.



Son Güncelleme: 26.10.2020 23:11
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