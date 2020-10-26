Açık alanda sigara içmek yasaklandı mı? Sokakta (açık alanda) sigara içme yasağı olan iller

Son dönem içinde pek çok farklı şehirde sokakta sigara içilmesinin yasaklandığı görülmeye başlandı. Sokakta sigara içme yasakları Covid-19 salgınında insanların sokaklarda maskelerini açmamalarına yönelik olacak şekilde ilan edilmeye başlandı. Her geçen gün daha fazla şehirde ilan edilen sokakta sigara içme yasakları giderek yaygınlaşıyor.
Açık Alanda Sigara İçme Yasağı
Açık Alanda Sigara İçmenin Yasak Oldu Şehirler
Maske kullanımını ve virüse karşı alınan önlemleri aksatmasından kaynaklı olarak şimdiye kadar 5 şehirde açık alanda sigara kullanımı yasaklanmıştır. Bu şehirler Ordu, Giresun, Kahramanmaraş, Kastamonu ve Denizli olmuştur.
Son Güncelleme: 26.10.2020 23:11