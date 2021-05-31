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Açık alanda maske takma zorunluluğu kalktı mı? 1 Haziran 2021 yeni alınan kararlar

Bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında en çok merak edilen konu açık alanlarda uyulması zorunlu olan maske yasağının kalkıp kalkmadığı oldu. Birçok ülkede uygulanan maske yasağı kalkarken gözler ülkemizde bu yasağın ne zaman kalkacağını çevrildi. Peki, açık alanda maske takma zorunluluğu kalktı mı? İşte bugün açıklanan yeni kararlar…

31 Mayıs 2021 Pazartesi 22:27
Açık alanda maske takma zorunluluğu kalktı mı? 1 Haziran 2021 yeni alınan kararlar
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Ülkemizde 3 aşamalı normalleşme döneminin birinci aşamasına yarın itibari ile başlıyoruz. Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan yeniliklerle ilgili açıklama yaparken vatandaş tarafından en çok merak edilen konu açık alanlarda maske takma zorunluluğun kalkıp kalkmadığı oldu. İşte maske konusunda alınan kararlarla ilgili ayrıntılar.

Açık alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı mı?

Bugün yapılan kabine toplantısından sonra eğitimden sokağa çıkma kısıtlamasına kadar pek çok konuda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açık alanlarda uygulanan maske takma zorunluluğu hakkında bir açıklama yapmadı. Yani bu da açık alanda uygulanan maska takma zorunluluğunun devam edeceği anlamına geliyor.

Maske takma zorunluluğu hangi ülkelerde kalktı?

İsrail ülkede yaşayanların tamamını aşıladıktan sonra maske takma zorunluluğunu kaldıran ilk ülke oldu. İsrail’den sonra ABD’de çeşitli eyaletlerde bu zorunluluğu kaldırdı.


Son Güncelleme: 31.05.2021 22:27
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Anahtar Kelimeler:
Maske Takma Zorunluluğu Kalktı MıTürkiyeYeni NormalleşmeKabine Toplantısı
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