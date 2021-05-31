Açık alanda maske takma zorunluluğu kalktı mı? 1 Haziran 2021 yeni alınan kararlar

Ülkemizde 3 aşamalı normalleşme döneminin birinci aşamasına yarın itibari ile başlıyoruz. Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan yeniliklerle ilgili açıklama yaparken vatandaş tarafından en çok merak edilen konu açık alanlarda maske takma zorunluluğun kalkıp kalkmadığı oldu. İşte maske konusunda alınan kararlarla ilgili ayrıntılar.

Açık alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı mı?

Maske takma zorunluluğu hangi ülkelerde kalktı?

Bugün yapılan kabine toplantısından sonra eğitimden sokağa çıkma kısıtlamasına kadar pek çok konuda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açık alanlarda uygulanan maske takma zorunluluğu hakkında bir açıklama yapmadı. Yani bu da açık alanda uygulanan maska takma zorunluluğunun devam edeceği anlamına geliyor.

İsrail ülkede yaşayanların tamamını aşıladıktan sonra maske takma zorunluluğunu kaldıran ilk ülke oldu. İsrail’den sonra ABD’de çeşitli eyaletlerde bu zorunluluğu kaldırdı.