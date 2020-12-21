ABD'li firma Moderna'nın Covid-19 aşısı dağıtılmaya başlandı!

ABD’de Modena tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının dağıtımına başlandığı ifade edildi. Daha önce ABD Hükümeti, Modena ile 200 milyon dozluk anlaşma yapmıştı.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından Pfizer ve Biontech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısının onaylanması sonrasında diğer bir aşı olan Modena’nın aşısının da dağıtımı yapılmaya başlandı.

Paketlenen aşının dozları tırlara yüklendi ve teslim edilecek olan hastanelere götürülmeye başlandı. Yapılan tahminlere göre Modena tarafından ortaya konan Covid-19 aşıları yarından itibaren halka yapılmaya başlanacak.

ABD hükümeti tarafından yapılan planlamaya göre Pfizer ve Biontech’in aşısı ile Modena’nın aşısının 1 hafta içinde 7.9 milyon dozunun dağıtılmış olacağı ön görülüyor.

FDA, Cuma günü Modena tarafından ortaya konan aşının yüksek etkinliğinin klinik çalışmalarda kanıtlandığını ifade ederek, 18 yaşından büyük olan kişilerde acil kullanımına izin vermişti. Dünya üzerinde en çok Covid-19 nedeniyle ölüm meydana gelen ABD’den gelen son verilere bakıldığında 323 bin 404 kişinin hayatını kaybettiği görülüyor.