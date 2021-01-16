ABD’de tespit edilen son koronavirüs mutasyonunun boyutu endişe verici!

ABD'de 24 saatten daha az bir sürede yayılma hızına sahip yeni bir koronavirüs mutasyonu ortaya çıktı. Bilim insalnlarının yaptıkları çalışmalarda 'A20C-US' ismi verilen yeni mutasyon virüs türünün Teksas eyaletinde ortaya çıktığı ve mutasyon virüsün diğerlerinden tehlikeli olduğu bildirildi.

Güney Illinois Üniversitesi'nde görevli bilim insanları şu anda 20C-US virüsünün ABD'deki mevcut koronavirüsünün en baskını olduğunu ve ülke genelinde vakaların en az yüzde 50'sini etkisi altına aldığını tahmin ettiklerini belirtiyorlar.

Şu anda İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya gibi bazı ülkelerde tespit edilen yeni varyasyonlarla birlikte ülkedeki iki yerli varyantın da endişe verici boyutta olduğu kaydedilirken ortaya çıkacak olan yeni mutasyonlar hakkında da uyarılarda bulundular. Araştırma görevlileri ne kadar çok insanın koronaya yakalanırsa, bu son derece bulaşıcı olan son varyantların o kadar fazla ortaya çıkacağına inanırlarken dünya genelinde vaka sayılarının giderek artmasının sonucunda 'süper covid' varyantlarının yaygın hale geleceğini ifade ediyorlar.

Bu durumda ise kronik hastalığa sahip kişilerin sayılarının artmasına neden olabileceği ve savunmasız vakaların daha güçlü koronavirüs mutasyonlarının gelişmesi için eşsiz bir fırsat yaratacağı anlamına geliyor.

AŞILARIN DOĞRU KULLANILMASI UYARISI!

Söz konusu "A20C-US" isimli mutasyonlu virüsü keşfeden bilim insanlarından biri olan Dr. Ali Mokdad, koronavirüs aşıların daha doğru bir şekilde uygulanması konusuna dikkat çekerek, mutasyona uğramış virüslere karşı aşı dozunun azaltılması yada sadece ilk dozun verilmesi konusundaki tartışmaların tehlikeli olduğu vücudun bağışıklık geliştirebilmesi küçük dozların yeterli olmayacağını söyledi.