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ABD'de bir doktor Pfizer aşısını olduktan 2 gün sonra hayatını kaybetti!

18 Aralık tarihinde Pfizer aşısının ilk dozunu olduktan sonra hayatını kaybeden ABD'li doktor Gregory Michael hakkında ki iddialar dünya basınında yer bulmaya devam ediyor. Açıklamaları Michael'in eşi Nickelmann yaparken konunun araştırılacağı açıklandı.

08 Ocak 2021 Cuma 15:41
ABD'de bir doktor Pfizer aşısını olduktan 2 gün sonra hayatını kaybetti!
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Aşı tartışmaları devam ederken Pfizer aşısı ile ilgili ortaya atılan iddia ortalığı karıştırdı. Ortaya atılan iddiada Amerika Birleşik Devletlerinin Florida eyaletinde 2 hafta önce Pfizer Covid-19 aşısı olan doktor Gregory Michael hayatını kaybetti.

1 günde 4 bin kişinin hayatını kaybettiği ABD’de aşı çalışmalarına hız verilirken aşılamalarda devam ediyor. Pfizer tarafından geliştirilen aşılar sağlıkçılara ve gönüllülere uygulanmaya devam ederken aşı hakkında ortaya atılan iddialar ABD’lilerin kafasını karıştırıyor. Floridalı doktor Gregory Michael 18 Aralık tarihinde olduğu Pfizer koronavirüs aşısının ilk dozunu aldıktan sonra ellerinde ve ayaklarında lekeler çıkmaya başladı. Michael’in eşi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ile ortaya çıkan durum sonrasında Gregory’nin hastaneye giderek tahlili verdiğini ve kan değerlerinin olması gerekenin çok altında olduğunu açıklayan bayan Michael daha sonrasında Gregory’nin yoğun bakıma alınmak zorunda kaldığını açıkladı. Gregory’nin hayatını kaybetmesi sonrasında haber ülke ve dünya gündeminde geniş yer aldı.

‘Ölüm ve aşı tamamı ile bağlantılı’

Nickelmann Michael eşi Gregory Michael’in ölümünü aşıya bağlarken doktor Gregory’nin sağlık durumunun gayet iyi olduğu aşı olduktan sonra sorunlar yaşamaya başladığına dikkat çekti. Gregory’nin sürekli spor yaptığını ve kano satın alarak kanoculuk ile ilgilendiğini aynı zamanda balıkçılık yaparak sağlığına dikkat ettiğine dikkat çeken eşi Nickelmann aşıyı olmasaydı eşim ölmeyecekti dedi.

Açıklamalar sonrasında Miami Tıbbi Denetim Operasyonlar Müdürü Darren Caprara, Gregory Michael’in vefatının Pfizer koronavirüs aşısı ile bağlantısını bulabilmek için çalışacaklarını ve konunun ülke genelinde araştırılacağına dikkat çekti.

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 15:41
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Anahtar Kelimeler:
PfizerABDAşıölümAşı Kaybaklı
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