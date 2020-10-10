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A101 Marketler 15 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

Türkiye’deki binlerce mağazası ile müşterilerin tercih ettiği marketlerden biri olan A101’de 15 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Katalogda yine birbirinden çeşitli ürünler avantajlı fiyatlarla yer alıyor…

10 Ekim 2020 Cumartesi 22:47
A101 Marketler 15 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
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Türkiye’nin hemen her bölgesinde binlerce mağazası ile müşterilerin tercih ettiği marketler zincirlerinden biri olan A101 marketlerde önümüzdeki hafta hangi aktüel ürünlerin satışa sunulacağı belli oldu. 15 Ekim tarihi için yayımlanan aktüel ürünler kataloğuna yine birbirinden kullanışlı ürünler oldukça uygun fiyatlar ile yer aldı.

Kataloğa bakıldığında teknolojik ürünlerden mutfak aletlerine, çocuk ürünlerinden çarşaf takımlarına kadar pek çok ürünün yer aldığı görüldü. A101 Marketlerde 15 Ekim’den itibaren satışa sunulacak ürünler arasında en çok 2.399 TL fiyat etiketine sahip Hi-Level Smart Led TV ve 2799 TL fiyat etiketine sahip Samsung Galaxy A30s akıllı telefon dikkat çekti.

İşte A101 Marketler 15 Ekim kataloğundaki tüm ürünler;


 

 



Son Güncelleme: 10.10.2020 22:47
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A101Aktüel ürünlerAktüel
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