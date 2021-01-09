9 Ocak vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altına düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merakla beklenen günün koronavirüs vaka tablosunu az önce sosyal medya hesabından duyurdu.

Açıklanan resmi rakamlara göre kısıtlamanın devam ettiği bugün hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı 168 bin 289 olurken, tespit edilen vaka sayısı 9 bin 537, semptonlu hasta sayısı ise bin 103 olarak açıklandı.

Hastalığa bağlı olarak bugün ülke genelinde hayatını kaybeden kişi sayısı ise 181 olarak açıklandı ve toplam vefat sayısı 22 bin 631 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada ağır hasta sayısının ise 3 bin sınırının altına düştüğünü , getirilen tedbir ve kısıtlamaların sonuç verdiğini ifade etti.

9 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU