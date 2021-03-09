İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...

9 Mart 2021 Salı Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 9 Mart 2021 Salı Koronavirüs sonuçları

Birçok kişinin merak ettiği Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! Koronavirüs sonuçları haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 09-03-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

09 Mart 2021 Salı 19:48
9 Mart 2021 Salı Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 9 Mart 2021 Salı Koronavirüs sonuçları
Takip Et:

 

07 Mart'ın corona tablosu ise şu şekilde yer almaktadır;



Son Güncelleme: 09.03.2021 19:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüz yüze eğitimde okullarda görülen vaka sayıları belli oldu mu?
Yüz yüze eğitimde okullarda görülen vaka sayıları belli oldu mu?
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? 8 Mart günlük aşı ve doz sayıları
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? 8 Mart günlük aşı ve doz sayıları
Aşı olduktan sonra vefat etti. Ülkede aşılama süreci durdu.
Aşı olduktan sonra vefat etti. Ülkede aşılama süreci durdu.
Uzun yaşamanın sırrı 5 besinde saklı.
Uzun yaşamanın sırrı 5 besinde saklı.
Korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 965’i buldu.
Korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 965’i buldu.
Lektin Proteini nedir, eksikliği neden oluşur? Lektin Proteini hangi besinlerde bulunmaktadır?
Lektin Proteini nedir, eksikliği neden oluşur? Lektin Proteini hangi besinlerde bulunmaktadır?

Popüler Haberler

9 Mart 2021 Salı Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 9 Mart 2021 Salı Koronavirüs sonuçları
Baraj dizisi Nermin kimdir? Nezaket Erden doğum tarihi
Baraj Baraj neden final kararı aldı? Baraj final nedeni ve tarihi
Masumlar Apartmanı dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Masumlar Apartmanı dizisindeki Esra karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Esat karakteri kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar karakteri kimdir? Pelin Akil kimdir, nereli, kaç yaşında?
Doğan Baba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Ali Sürmeli EDHO'dan ayrıldı mı?
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel kimdir, nereli yaşı kaç?
Bebek oluşumu ne kadar sürede, kaç günde oluşur?
Reyting sonuçları 22 Ağustos Perşembe günü Çarkıfelek, Fox Ana Haber, Zuhal Topal'la Sofrada reytinglerde hangi program ilk sırada
Kaçak elektrik kullanmanın cezası nedir, ne kadardır, kaç liradır? Usulsüz abonesiz kaçak elektrik kullanma cezası
Haşhaşiler kimdir, gerçek tarihteki yerleri nedir? Haşhaşi lideri Hasan Sabbah kimdir?
TV8 sabah programları 8'de Bugün ve Gel Konuşalım neden yayınlanmadı?
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ve oyuncuları
Edho dizisi Ceylan Çakırbeyli kimdir? Sanem Çelik yer aldığı dizi ve film yapımları
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe karakteri kimdir? Açelya Devrim Yılhan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Gülben kimdir? Merve Dizdar hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Birkan Sokullu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Ela kimdir? Ceren Yüksekkaya'nın yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.