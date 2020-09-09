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9 Eylül 2020 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı 9 Eylül 2020 Çarşamba Türkiye'de bugünkü vaka sayısı

koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 9 Eylül 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak, konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

09 Eylül 2020 Çarşamba 20:00
9 Eylül 2020 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı 9 Eylül 2020 Çarşamba Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
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Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 9 Eylül 2020 Çarşamba için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu. 


Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1578 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

9 Eylül 2020 Çarşamba güncel koronavirüs tablosu

9 Eylül 2020 Çarşamba toplam 110.565 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1761 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 8 Eylül günü 52 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1093 olmuştur.

Şuana kadar toplam 7.994.029 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 283.270 olmuştur. Şu ana kadar 6782 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1159, toplam iyileşme sayısı 253.245' dir.



Son Güncelleme: 09.09.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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