9 Ekim korona virüs vaka tablosu açıklandı! Son 24 saatte bin 629 yeni hasta, 55 can kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yapılan koronavirüs toplantısın sonrasında 9 ekim tarihli koronavirüs vaka tablosunu paylaştı.

Açıklanan resmi verilere göre bugün sağlık kuruluşlarında yapılan koronavirüs test sayısı 115 bini aştı ve toplam test sayısı 11,5 milyona dayandı. Bugün koronavirüs tespit edilen kişi sayısı ise bin 629 kişi artarak toplam vaka sayısında 332 bini aştı.

Son 24 saat içinde koronavirüs hastalığı sebebiyle hayata gözlerini kapatan kişi sayısı 55 kişi artarak toplam vefat sayısı ise 8 bin 722'ye ulaştı.

Açıklanan resmi tabloda hasta kişilerde zatürre oranı ise yüzde 6.2 olarak açıklandı.

Verileri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, ağır hasta sayısının düşürülmesi için mücadele verildiği hatırlattı ve tedbirlere uyulması gerektiğini söyledi.

9 EKİM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU