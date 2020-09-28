İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

87 yaşındaki kadın, 43 gün sonra korona virüsü yendi

Diyarbakır'da yaşayan 87 yaşındaki Zeynep Koyuncu, 43 gün entübe kaldıktan sonra korona virüsü yendi.

28 Eylül 2020 Pazartesi 01:31
87 yaşındaki kadın, 43 gün sonra korona virüsü yendi
Takip Et:

Diyarbakır’da 2 ay önce korona virüsü belirtileri gösteren 87 yaşındaki Zeynep Koyuncu, yakınları tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Korona virüs testi pozitif çıkan Koyuncu daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.


Zeynep Koyuncu, durumunun kötüleşmesi üzerine önce yoğun bakıma alındı ardından da entübe edildi. 43 boyunca entübe kalan 87 yaşındaki yaşlı kadın, belirtilerinin hafiflemesiyle normal servise alındı. Serviste 17 gün kaldıktan sonra tekrar test yapılan Koyuncu, testi negatif çıkınca evine gönderildi.

Sağlık çalışanları moral verdi

Hastanede kaldığı süreci fazla hatırlamadığını söyleyen yaşlı kadın, yalnız kaldığı sürede sağlık çalışanlarının kendine destek olduğunu ve ‘Zeynep teyzeyi çok seviyoruz’ dediklerini söyledi. Zeynep Koyuncu’nun oğlu Ramazan Koyuncu ise annesinin bu süreçte çok dikkatli olduğunu ancak yine de virüse yakalandığını söyledi.



Son Güncelleme: 28.09.2020 01:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKorona VirüsüYaşlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kasık ağrısıyla gittiği hastanede ameliyat oldu, 1.5 kilo kist çıkarıldı!
Kasık ağrısıyla gittiği hastanede ameliyat oldu, 1.5 kilo kist çıkarıldı!
Botoks ameliyatı ardından hayatını kaybeden Kübra'nın babasından önemli açıklamalar!
Botoks ameliyatı ardından hayatını kaybeden Kübra'nın babasından önemli açıklamalar!
Türkiye’deki 23 Eylül Covid-19 verileri tespit edildi!
Türkiye’deki 23 Eylül Covid-19 verileri tespit edildi!
22 Eylül’de tespit edilen Covid-19 sayısı belli oldu!
22 Eylül’de tespit edilen Covid-19 sayısı belli oldu!
20 Eylül tarihi için Covid-19 verileri açıklandı!
20 Eylül tarihi için Covid-19 verileri açıklandı!
20 Eylül'e ait korona virüs tablosu açıklandı! Ağır hasta sayısında yükseliş devam ediyor
20 Eylül'e ait korona virüs tablosu açıklandı! Ağır hasta sayısında yükseliş devam ediyor

Popüler Haberler

Market bayiliği veren firmalar ve şartları 2020
Siyah elbiseye hangi ruj tercih edilmelidir?
Hayvan genetik koruması hayvan ırkları ve desteklenecek iller 2020
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizi çekim yeri ve mekanları
Ön lisans ne zaman yatay geçiş yapabilir? 2020 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Altın ne kadar oldu? 28 Eylül 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 28 Eylül 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 28 Eylül 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 28 Eylül 2020 Pazartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 28 Eylül 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 28 Eylül 2020 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Zet Lorento kimdir? Twitter Zet Lorento gerçek adı nedir?
Memur esnek çalışma şartları ile ilgili olarak yönetmelik taslağı hazırlandı!
Yeni Spiderman filmi ne zaman vizyona girecek? Örümcek adam yeni filmi çıkış tarihi belli oldu
Apple kartın özellikleri nelerdir, ne gibi avantajlar sağlayacak? Apple kart Türkiye'ye ne zaman gelir? İşte Apple Kart detayları
SSK, SGK toptan geri ödeme nedir? SGK toptan ödemeden kimler yararlanabilir?
Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek kimdir, nereli yaşı kaç?
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2020 evlenme prosedürü
Torun bakım maaşı ödemesi nereden yapılmaktadır? 2020 torun bakım parası ne kadar?
Menajerimi Ara Leyla karakterini kim canlandırıyor? Pınar Ünsal biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş yaşı ve oynadığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.