87 yaşındaki kadın, 43 gün sonra korona virüsü yendi

Diyarbakır’da 2 ay önce korona virüsü belirtileri gösteren 87 yaşındaki Zeynep Koyuncu, yakınları tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Korona virüs testi pozitif çıkan Koyuncu daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Sağlık çalışanları moral verdi
Hastanede kaldığı süreci fazla hatırlamadığını söyleyen yaşlı kadın, yalnız kaldığı sürede sağlık çalışanlarının kendine destek olduğunu ve ‘Zeynep teyzeyi çok seviyoruz’ dediklerini söyledi. Zeynep Koyuncu’nun oğlu Ramazan Koyuncu ise annesinin bu süreçte çok dikkatli olduğunu ancak yine de virüse yakalandığını söyledi.
Son Güncelleme: 28.09.2020 01:31