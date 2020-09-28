87 yaşındaki kadın, 43 gün sonra korona virüsü yendi

Diyarbakır’da 2 ay önce korona virüsü belirtileri gösteren 87 yaşındaki Zeynep Koyuncu, yakınları tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Korona virüs testi pozitif çıkan Koyuncu daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Sağlık çalışanları moral verdi

Zeynep Koyuncu, durumunun kötüleşmesi üzerine önce yoğun bakıma alındı ardından da entübe edildi. 43 boyunca entübe kalan 87 yaşındakikadın, belirtilerinin hafiflemesiyle normal servise alındı. Serviste 17 gün kaldıktan sonra tekrar test yapılan Koyuncu, testi negatif çıkınca evine gönderildi.

Hastanede kaldığı süreci fazla hatırlamadığını söyleyen yaşlı kadın, yalnız kaldığı sürede sağlık çalışanlarının kendine destek olduğunu ve ‘Zeynep teyzeyi çok seviyoruz’ dediklerini söyledi. Zeynep Koyuncu’nun oğlu Ramazan Koyuncu ise annesinin bu süreçte çok dikkatli olduğunu ancak yine de virüse yakalandığını söyledi.