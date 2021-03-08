8 Mart 2021 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı 8 Mart 2021 Pazartesi Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Gündeme servis edildiği ilk andan bu yana merak uyandıran ayrıntılarıyla dikkat çeken koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı haberine dair tüm sıcak gelişmeleri 08-03-2021 tarihli haberimizden öğrenebilirsiniz.
08 Mart 2021 Pazartesi 19:31
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07 Mart'ın corona tablosu ise şu şekilde yer almaktadır;
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