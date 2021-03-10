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76 ilde mutasyonlu virüs görüldü! Bakan Koca korkutan rakamları tek tek açıkladı

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutant virüsüyle ilgili korkutucu boyuttaki sonuçları açıkladı. Bakan Koca, açıklamasında bu güne kadar 76 ilde 41 bin 488 İngiltere mutant virüsünün tespit edildiğini duyurdu.

10 Mart 2021 Çarşamba 23:18
76 ilde mutasyonlu virüs görüldü! Bakan Koca korkutan rakamları tek tek açıkladı
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına başkanlık eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrasında koronavirüs süreci içerisinde ele alınan konularla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında Türkiye'de görülen mutant virüs ile ilgili son rakamları açıkladı.

İngiltere varyantı mutant virüs ile enfekte olduğu tespit edilen kişilerin 76 ilde olduğunu belirten Bakan Koca, enfekte olan kişi sayısının da  41 bin 488 olduğunu açıkladı. 9 ilde 61 kişide ise Güney Afrika mutantının rastlanıldığını söyleyen Koca, 1 ilde de 2 Califonia-New York mutantının 1 adet de Brezilya mutantının görüldüğünü bildirdi.

Türkiye genelinde mutasyon geçirmiş virüsün enfekte ettiği vakaların sıkı takip altında olduğunu ifade eden Bakan Koca, uygulanan tedbirlere rağmen mutant virüslerin ülkemizde artış gösterdiğine dikkat çekerek hızla yayılan varyantlara karşı tedbir ve aşıdan başka silahımız olmadığını ve birlik olarak uygulanan tedbirlere riayet ederek bu virüslerinde üstesinden gelinebileceğine inandığını kaydetti.

1 Mart tarihinden itibaren 'yerinde karar' adı verilen kontrollü normalleşme döneminde tüm unsurları ile devlet ve halkın birlikte mücadele ettiğini ifade eden Bakan Fahrettin Koca, açıklamasının devamında son hafta verileriyle birlikte ülke genelinde tedbirli bir yaşam sürme konusunda da daha hassas olunması gerektiğini vurguladı.

İşte o yazılı açıklama:



Son Güncelleme: 10.03.2021 23:18
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