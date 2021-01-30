75 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? Korona aşısı randevu alma ekranı

Aşı olmayı bekleyen 75 yaş üstü vatandaşlar, aşılanma tarihlerinin açıklamasını bekliyordu. Açıklama ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Koca, 75 yaş üstü insanların aşılama sürecinin Perşembe gününden itibaren başlanacağını duyurdu.

Aşı randevusu sorgulama ve öğrenme ekranı, Sağlık Bakanlığının e-Nabız uygulaması üzerinden vatandaşlara sunuldu. Sistemde aşı olmaları gereken yaş grupları listelendi. Aşıyı 28 Ocak’tan itibaren yaptıracak olan 75 yaş üstü insanlar, aşı sorgulamalarını sistem üzerinden online bir şekilde öğrenebilecek kişiler, aşı randevusu için ise, www.mhrs.gov.tr adresinde “Üye Ol” butonuna basarak, üyelik oluşturabilecek.

Yapılan açıklamanın ardından, 75 yaşında olan vatandaşlar, aşı randevusunun nasıl alınacağını merak etmeye başladı. Aşı randevusu için vatandaşlar öncelikle www.mhrs.gov.tr adresine girmeleri gerekmektedir. Eğer kişiler, önceden sisteme kayıtlıysa sadece bilgilerini girerek sisteme giriş yapabilecekler. Eğer üye değil iseler “Üye Ol” butonuna tıklayarak üyelik oluşturabilirler. Sisteme giren vatandaşlar, “Aşı Randevusu Al” butonuna tıklamaları gerekecektir.

Vatandaşların karşısında randevu talebinden sonra "Aile Hekiminden” ve “Hastaneden” olmak üzere iki seçenek çıkacaktır. Kişilerin kendi isteklerine göre birine seçebilecektir. Ardından tarih ve saat bilgilerini sisteme girdikten sonra randevularını oluşturabilecekler. Bilgiler ise kişilerin telefonlarına mesaj yoluyla iletilecek.

Koca’dan açıklama

Eğerü aşısında öncelikle yaş grubunda değilseniz, sistemdeki “Covid-19 aşı durumu” butonuna tıklayarak, kimlerin öncelikli grupta yer aldıklarını görebileceksiniz.

Bilim kurulunun gerçekleştirdiği toplantı sonrası Koca, aşı hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, engelli, yaşlı bakım evleri ile huzurevlerinde yaşayan vatandaşlarının aşı olma süreleri bitti. Koca, 75 yaş üstü vatandaşlarının aşılama süreçlerine geçiş yaptıklarını söyledi.

Koca, “Pazartesi günü 80 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarında aşılanması yapılıyordu. Yarın sabahtan sonra ise 75 yaş üzerindeki kişilere, aşı uygulaması yapılacak. 75 yaş üstü kişiler, randevu alarak aşı olabilecekler” dedi.