74 yaşındaki korona hastası uyardı:'Maske takın'

Koronavirüs ile mücadele her alanda sürerken vaka sayılarında ki artış devam ediyor. Hastanelerde ise korona virüs hastalığını ağır geçiren vatandaşların tedavilerine devam ediyor.

Adana şehir hastanesinde koronavirüs tedavisi göre 74 yaşındaki Bekir Alkan vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.

Bundan 12 gün önce korona virüs semptonlarını gösteren yaşlı adam Adana şehir hastanesine koronavirüs şüphesiyle başvuru yaptı. Yaşlı adama yapılan ilk muayeneden sonra doktorların kararıyla korona virüs testi yapıldı. Alkan'a yapılan korona virüs testi pozitif çıkınca Alkan gözetim altına alında ve tedavisine hastanede başlandı. Bir süre tedavi gören Alkan'ın durumu gittikçe ağırlaştı ve yaşlı adamın tedavisine yoğun bakımda devam edildi.

Hala yoğun bakımda tedavisine devam edilen Bekir Alkan, tedavi gördüğü alandan dışarıda maske takmayan vatandaşlara seslendi.

Yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede ki sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, dışarıda ki sağlıklı vatandaşlarında maske takmaları konusunda ve tedbir almaları konusunda uyardı.