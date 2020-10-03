74 yaşındaki korona hastası uyardı:'Maske takın'

Koronavirüs ile mücadele her alanda sürerken vaka sayılarında ki artış devam ediyor. Hastanelerde ise korona virüs hastalığını ağır geçiren vatandaşların tedavilerine devam ediyor.
Adana şehir hastanesinde koronavirüs tedavisi göre 74 yaşındaki Bekir Alkan vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.
Hala yoğun bakımda tedavisine devam edilen Bekir Alkan, tedavi gördüğü alandan dışarıda maske takmayan vatandaşlara seslendi.
Yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede ki sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, dışarıda ki sağlıklı vatandaşlarında maske takmaları konusunda ve tedbir almaları konusunda uyardı.
Son Güncelleme: 03.10.2020 12:34