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70 yaş üstündekilerden sonra sıra 65 yaş üstünde

70 yaş üstünün aşılanmasının ardından sıra 65 yaş ve üstüne geldi. Konu ile ilgili Fahrettin Koca, 65 yaş üstü kişilere yarın aşılama işlemlerinin başlayacağını, 65 kişilerin 60 yaş üstündeki eşlerinin de aşı yaptırabileceğini söyledi. Aşı olması gereken vatandaşların randevu alması gerektiğini de tekrardan hatırlattı.

11 Şubat 2021 Perşembe 21:56
70 yaş üstündekilerden sonra sıra 65 yaş üstünde
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Bildiğiniz üzere ülkemizde aşılama başladı. Sağlık çalışanları aşılama işlemlerinde öncelikli kitle olarak yer almakta. Bu nedenle ilk aşılama sağlık ekiplerine yapılmıştı. Şimdi de ikinci doz aşılarına geçen sağlık çalışanlarının yanı sıra 70 yaş üştü kişiler de bugün aşı olmaya başladı.

 

Yarın da 65 yaş üstü kişiler aşı olacak. Sağlık Bakanı’mız Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaya göre, 65 yaş üstü aşı olacak kişilerin 60 yaş üstündeki eşleri de aşı olabilecek. Bunun yanı sıra aşı işlemleri için uygulama veya siteden randevu alınması gerektiğini de twitterdan hatırlattı.



Son Güncelleme: 11.02.2021 21:56
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Anahtar Kelimeler:
Korona VirüsKovid-19AşıAşılama65 Yaş
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