70 yaş üstündekilerden sonra sıra 65 yaş üstünde

Bildiğiniz üzere ülkemizde aşılama başladı. Sağlık çalışanları aşılama işlemlerinde öncelikli kitle olarak yer almakta. Bu nedenle ilk aşılama sağlık ekiplerine yapılmıştı. Şimdi de ikinci doz aşılarına geçen sağlık çalışanlarının yanı sıra 70 yaş üştü kişiler de bugün aşı olmaya başladı.

Yarın da 65 yaş üstü kişiler aşı olacak. Sağlık Bakanı’mız Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaya göre, 65 yaş üstü aşı olacak kişilerin 60 yaş üstündeki eşleri de aşı olabilecek. Bunun yanı sıra aşı işlemleri için uygulama veya siteden randevu alınması gerektiğini de twitterdan hatırlattı.