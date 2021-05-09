7 Zeytin Bir İncir diyeti nedir? 7 Zeytin Bir İncir diyeti nasıl yapılır? 7 Zeytin Bir İncir diyeti ile nasıl kilo verilir?

Fazla kilolar günümüzün en yaygın sorunlarından birisi. Birçok insan fazla kilolarından kurtulmak amacıyla çeşitli diyetler uyguluyor. Doğadaki birçok bitki de bu diyetlerin uygulanabilmesine katkı sağlayabiliyor. Bu bitkilerden zeytin ve incir ile 7 zeytin bir incir diyeti adında bir diyet uygulanıyor.

7 zeytin bir incir diyeti adı üstünde 7 zeytin ve bir incir ile yapılır. 7 tane zeytin tüketildikten hemen sonra bir tane incir tüketilir. Diyetteki kilit nokta zeytin ile incirin çok kısa süre içinde tüketilmesidir. Diyet her gün olmak üzere 1 hafta uygulanmalıdır.

Bu diyet uzmanlar tarafından uygulanması tavsiye edilen diyetlerden bir tanesi. Uzmanlara göre doğru şekilde uygulandığı takdirde 7 zeytin bir incir diyeti ile başarılı sonuçlar alınabilir.