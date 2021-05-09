İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

7 Zeytin Bir İncir diyeti nedir? 7 Zeytin Bir İncir diyeti nasıl yapılır? 7 Zeytin Bir İncir diyeti ile nasıl kilo verilir?

Kilo vermek isteyen insanlar günlük hayatta birçok diyet uyguluyor. 7 zeytin bir incir diyeti de bunlardan birisi. Peki 7 zeytin bir incir diyeti nedir? 7 zeytin bir incir diyeti nasıl yapılır? 7 zeytin bir incir diyeti ile nasıl kilo verilir? Yanıtları haberimizde…

09 Mayıs 2021 Pazar 12:34
7 Zeytin Bir İncir diyeti nedir? 7 Zeytin Bir İncir diyeti nasıl yapılır? 7 Zeytin Bir İncir diyeti ile nasıl kilo verilir?
Takip Et:

Fazla kilolar günümüzün en yaygın sorunlarından birisi. Birçok insan fazla kilolarından kurtulmak amacıyla çeşitli diyetler uyguluyor. Doğadaki birçok bitki de bu diyetlerin uygulanabilmesine katkı sağlayabiliyor. Bu bitkilerden zeytin ve incir ile 7 zeytin bir incir diyeti adında bir diyet uygulanıyor.

7 zeytin bir incir diyeti adı üstünde 7 zeytin ve bir incir ile yapılır. 7 tane zeytin tüketildikten hemen sonra bir tane incir tüketilir. Diyetteki kilit nokta zeytin ile incirin çok kısa süre içinde tüketilmesidir. Diyet her gün olmak üzere 1 hafta uygulanmalıdır.

Bu diyet uzmanlar tarafından uygulanması tavsiye edilen diyetlerden bir tanesi. Uzmanlara göre doğru şekilde uygulandığı takdirde 7 zeytin bir incir diyeti ile başarılı sonuçlar alınabilir.




Son Güncelleme: 09.05.2021 12:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
7 Zeytin Bir Incir DiyetiBitki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası neleri kapsar? Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamı ve şartları
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası neleri kapsar? Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamı ve şartları
Vaka sayısı İstanbul'da ne kadar azaldı? İstanbul güncel koronavirüs vaka sayıları
Vaka sayısı İstanbul'da ne kadar azaldı? İstanbul güncel koronavirüs vaka sayıları
Prezervatif satışı market ve bakkallarda yasaklandı mı? Marketlerde prezervatif satılıyor mu?
Prezervatif satışı market ve bakkallarda yasaklandı mı? Marketlerde prezervatif satılıyor mu?
PCR korona test sonucu ne zaman çıkar? Koronavirüs test sonuçları kaç saat sonra belli olur?
PCR korona test sonucu ne zaman çıkar? Koronavirüs test sonuçları kaç saat sonra belli olur?
Pastil nedir, neden kullanılır? 10 soruda Pastil merak edilenleri
Pastil nedir, neden kullanılır? 10 soruda Pastil merak edilenleri
Aşı randevusu 50 yaş için başladı mı, nasıl alınır? e Devlet ile ve telefonla aşı randevusu nasıl alınır, telefon numarası kaç?
Aşı randevusu 50 yaş için başladı mı, nasıl alınır? e Devlet ile ve telefonla aşı randevusu nasıl alınır, telefon numarası kaç?

Popüler Haberler

KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2021 Mayıs KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
Mazot ve gübre desteği ne zaman ödeneceği belli oldu mu? 2021 mazot ve gübre destekleme ödeme takvimi
Sadakatsiz dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
Emekli maaşı promosyon ödemesi nedir? 2021 Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor?
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın hayatı ve özgeçmişi
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 10 Mayıs 2021 Pazartesi
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Emeklileri müjde. Ek ödemeler başladı mı?
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Vişne reçeli nasıl ve hangi malzemelerle yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
Koronavirüs Covid19 PCR test ücreti 2021
yağlı ciltlerde fondöten kullanımı nasıl olmalıdır? Yağlı ciltler için fondöten önerisi
Kağıt Ev canlı izle! Star TV Kağıt Ev 4.bölüm tek parça izle!
Atv Maraşlı dizi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
2021 SGK hasta rapor parası nasıl alınır? SGK rapor sorgulama işlemleri
Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turan Şah gerçek tarihte nasıl öldü? Turanşah kimdir?
Maraşlı Zeliş kimdir? Bedriye Roza Çelik hakkında bilgiler
On Numara 10 Mayıs 2021 sonuçları, sonuç sorgulama ekranı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.