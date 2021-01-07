7 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Kısıtlamaların etkisinin iyi görülmeye başladığı bu süreçte 7 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bakan Koca tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı 183 bin 3 olurken vaka tespit edilen kişi sayısı 12 bin 171 oldu. Semptonlu hasta sayısı ise bin 370 olarak açıklandı.

Bugün hastalığa bağlı olarak gerçekleşen ölüm sayısı ise 194 olurken toplam vefat sayısı 22 bin 264 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda ağır hasta sayısının her geçen gün azaldığını,aktif vaka sayısının ise sınırlı sayıda arttığına dikkat çekti.

7 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU