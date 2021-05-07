7 Mayıs vaka sayıları açıklandı! Tabloda beklenen veriler elde edildi mi

Alınan tedbirler ile birlikte Türkiye'de başayan 17 günlük tam kapanma tedbiri işe yaramaya başladı.Vaka sayılarında düşmelerin başlaması ile birlikte hergün vaka sayıları merakla bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Mayıs 2021 tarihli korona-virüs vaka tablosunu resmi intenet sayfası üzerinden duyururuldu.
Vaka sayısı düşmeye başladı
Ölüm sayıları düşüşte
Verilere bakıldığında bir diğer düşüş te vefat sayılarında görülüyor.7 Mayıs korona-virüs tablosuna bakıldığında bugün gerçekleşen ölüm sayısı 278 olarak kayıtlara geçti.
Karantina günlerinin bitmesiyle korona-virüs geçirerek iyileşen hasta sayısı 4,662,328 kişi olurken ağır hasta sayımız bugün itibari ile 3260 oldu.
Son Güncelleme: 07.05.2021 19:50