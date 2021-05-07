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7 Mayıs vaka sayıları açıklandı! Tabloda beklenen veriler elde edildi mi

Bugün açıklanan 7 Mayıs vaka tablosunda Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 194 kişiye Covid-19 testi yapılırken test sonuçlarına göre 20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı. Bugün açıklanan ölüm sayısı ise 278 kişi .

07 Mayıs 2021 Cuma 19:50
7 Mayıs vaka sayıları açıklandı! Tabloda beklenen veriler elde edildi mi
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Alınan tedbirler ile birlikte Türkiye'de başayan 17 günlük tam kapanma tedbiri işe yaramaya başladı.Vaka sayılarında düşmelerin başlaması ile birlikte hergün vaka sayıları merakla bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Mayıs 2021 tarihli korona-virüs vaka tablosunu resmi intenet sayfası üzerinden duyururuldu.

Vaka sayısı düşmeye başladı

Bakanlık tarafından bugün açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde 251 bin 194  kişiye korona-virüs testi uygulanmış ve test sonuçlarına göre  20 bin 107 kişinin testinin pozitif çıktığı belirlendi.

Ölüm sayıları düşüşte

Verilere bakıldığında bir diğer  düşüş te vefat sayılarında görülüyor.7 Mayıs korona-virüs tablosuna bakıldığında bugün gerçekleşen ölüm sayısı 278 olarak kayıtlara geçti.

Karantina günlerinin bitmesiyle korona-virüs geçirerek iyileşen hasta sayısı 4,662,328 kişi olurken ağır hasta sayımız bugün itibari ile 3260 oldu.




Son Güncelleme: 07.05.2021 19:50
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7 Mayıs Korona Virüs TablosuHasta Tablosu
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