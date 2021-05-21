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7 ilaç şirketinden koronavirüs aşısında devrim! Tek tüpte toplanacaklar..

Koronavirüs salgına karşı aşı geliştiren 7 dev ilaç şirketinin güçlerini birleştirerek tek bir tüp içerisinde toplanması gündemde. Aşının klinik denemeleri ise daha önce iki kez kovid-19 aşısı olmuş kişiler üzerinde denenecek.

21 Mayıs 2021 Cuma 16:02
7 ilaç şirketinden koronavirüs aşısında devrim! Tek tüpte toplanacaklar..
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok ülke binlerce vaka ve yüzlerce ölüm sayıları açıklarken diğer taraftan da ilaç şirketlerinin geliştirdiği aşılarla hastalığın önüne geçilmeye çalışılıyor. Son günlerde İngiltere'de yapılan bir araştırma sonuçları tartışmaya açıldı ve sonuçlar duyan herkesi çok şaşırttı. Yapılan araştırma sonrasında AstraZeneca, Pfizer/BioNTech ve Modena'nın yanı sıra Oxford ile Novavax gibi aşıların birleştirilerek tek bir aşıda toplanması gündeme geldi.

HÜKÜMETTEN 19,3 MİLYON STERLİN DESTEK!

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, konuyla ilgili yaptığı açıklamada binlerce gönüllü üzerinde bugün başlatılacak olan yeni klinik denemelerle daha da güçlendirici bir Kovid-19 aşısının alınacağını söyledi.

Ülkede bulunan Southampton Üniversitesi ile NHS Foundation Trust'un yönettiği ve aynı zamanda aşı görev gücünün de aracılık ettiği 'Cov-Boost' çalışmasına hükümetin 19,3 milyon sterlinlik (yaklaşık 230 milyon) bir finansman desteği vereceği bildirildi. Bu çalışmanın yedi farklı aşının denenerek 3'üncü aşının etkisiyle ilgili hayati veriler sağlayacak olan ilk kapsamlı bir çalışma olacağı belirtildi.

İngiltere genelinde NIHR destekli 16 ayrı tesiste ve NHS'nin İskoçya'daki bulunan hastanelerinde gerçekleştirilecek olan yeni çalışmalarda aşının toplam 2 bin 886 gönüllüde deneneceği ve çalışmanın Haziran ayı başında başlayacağı aktarıldı.

7 AYRI KORONAVİSÜS AŞISI BİRLEŞİYOR

Bakan Hancock, yeni çalışmanın klinik denemelerinde daha öncesinde kovid-19 aşısının iki dozunu da almış kişiler üzerinden deneneceğini ve son aşılanma tarihlerinin üzerinden 10-12 hafta sonrada güçlendirici aşı yapılacağını söyledi.

Söz konusu yedi aşıyı; Oxford/AstraZeneca, Modena, Pfizer/BioNTech, Valneva, Janssen Novavax, ve Curevac olarak açıklayan Bakan Hancock, çalışmalarda güçlendirici aşıların uygulanmadığı bir kontrol grubunun da yer alacağını ifade etti.


Son Güncelleme: 21.05.2021 16:02
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Koronavirüs Aşısı7 AşıTek TüpIngiltere
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