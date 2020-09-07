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7 Eylül 2020 Pazartesi Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 7 Eylül 2020 Pazartesi Dünya genelinde vaka sayısı

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve Dünya genelinde vaka sayısı ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 7 Eylül 2020 tarihli haberimizde Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve Dünya genelinde vaka sayısı konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

07 Eylül 2020 Pazartesi 20:08
7 Eylül 2020 Pazartesi Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 7 Eylül 2020 Pazartesi Dünya genelinde vaka sayısı
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Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 7 Eylül 2020 Pazartesi için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu. 


Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1578 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

7 Eylül 2020 Pazartesi güncel koronavirüs tablosu

7 Eylül 2020 Pazartesi toplam 96. 842 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1578 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 6 Eylül günü 53 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1013 olmuştur.

Şuana kadar toplam 7.779.539 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 279.806 olmuştur. Şuana kadar 6673 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1102, toplam iyileşme sayısı 251.105' dir.



Son Güncelleme: 07.09.2020 20:08
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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