65 yaş ve 60 yaş vatandaşların aşılamaları bugün başladı! Aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşı uygulamalarında sağlık çalışanlarına yapılan aşıların 28 gün sonrası ikinci dozlarına dün geçildi.

Diğer taraftan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile onların 60 yaş ve üzeri eşlerine de yapılması planlanan aşılar bugün başlatıldı.

Aşı uygulamasına katılmak için vatandaşlar randevularını Sağlık Bakanlığına bağlı Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin () web sayfası olan '' ile yine MHRS sisteminin Mobil veya e-Nabız uygulamaları üzerinden alabilecekler.