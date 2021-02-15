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65 yaş üstü MHRS ile aşı randevusu nasıl alınır?

Kademeli şekilde aşıların devam etmesinin ardından 65 yaş üstüne sıra gelmesi ile Bakan Fahrettin Koca’nın açıklamasını duyan vatandaşlar MHRS randevu sisteminden nasıl randevu alacağı araştırılıyor.65 yaş üstü randevu nasıl alınır?

15 Şubat 2021 Pazartesi 19:35
65 yaş üstü MHRS ile aşı randevusu nasıl alınır?
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Aşı takviminin yayınlanmasının ardından gerekli yaş grupları için aşılama başladı. Bilim Kurulu Toplantı sonrasında 65 yaş üstü vatandaşların Cuma gününden itibaren aşı olması için randevu alınması gerektiği söylendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin koca toplantı sonrası 60 üzeri vatandaşlar için aşılamanın başladığını kendi twitter hesabı üzerinden duyurdu.  Bakan randevuların ise web sayfası veya mobil uygulamalar üzerinden alınmasını rica etti.

MHRS aşı randevusu nasıl alınır?

Kovid-19 salgınına karşı Çin’den gelen CoronaVac aşı için aşı takvimi Türkiye için düzenlendi. İlk olarak sağlık çalışanları ve 70 üstü yaş gruplarına uygulanan aşı, daha sonra kronik hastalar ve 65 yaş üstü ile devam etmekte. 28 gün ara ile 2.doz aşının vurulması gereken CoronaVac aşısı birçok ülke tarafından vatandaşları için kullanılmaya devam ediyor. Ülkemizde aşı olmak için randevu sisteminden mutlaka randevu alınması gerekiyor. Aşı takvimine uygun yaş sırası gelen vatandaşlar Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) tarafından randevu alabiliyor. E-Nabız uygulamasından ya da telefon üzerinden 2023’e kısa mesaj göndererek aşı için sıranız olup olmadığını aşılama için yaş grubunuzun veya sağlık durumunuzu öğrenebilirsiniz.

Aşı olacak kişiler MHRS üzerinden randevu alarak tarihi geldiğinde sağlık kuruluşuna giderek aşı olabilecek. 2. doz aşı için ise gittiği yerdeki doktor tarafından 2.randevusu oluşturulacak.
 



Son Güncelleme: 15.02.2021 19:35
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Anahtar Kelimeler:
MHRSRandevuAşı65 Yaş üstüSağlık
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