6 Ocak koronavirüs vaka sayıları açıklandı! Son 24 saat içinde 191 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosunu duyurdu.
Açıklanan resmi rakamlar göre son 1 gün içinde hastanelerde yaklaşık 183 bin koronavirüs testi yapılırkeni tespit edilen vaka sayısı 13 bin 830 oldu. Semptonlu hasta sayısı ise bin 458 olarak açıklandı.
TOPLAM VEFAT SAYISI 22 BİN 70 OLDU
Öte yandan ağır hasta sayısı 3 bin 303 olurken, bugün 8 bin 700 kişi daha eski sağlığına kavuştu ve toplam iyileşen sayısı 2 milyon 165 bine dayandı.
6 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU
Son Güncelleme: 06.01.2021 20:14