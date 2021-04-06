6 Nisan 2021 Salı Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 6 Nisan 2021 Salı Dünya genelinde vaka sayısı

6 Nisan 2021 Salı bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 6 Nisan 2021 Salı vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 6 Nisan 2021 Salı Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama 6 Nisan 2021 Salı vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 6 Nisan 2021 güncel korona virüs vaka sayıları!

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 6 Nisan 2021 Salı bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 6 Nisan 2021 Salı Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 6 Nisan 2021 Salı koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 6 Nisan 2021 Salı koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

5 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 245 bin 2496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1.706 oldu.

Son 24 saatte 25.627 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi.

Test sayısı 39 milyon 811 bin 595'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601, vefat sayısı 32 bin 456, ağır hasta sayısı 2 bin 407 oldu.