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6 Mayıs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı düşüşte

Sağlık Bakanlığı 6 Mayıs 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu az önce duyurdu. Son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 22 bin 388 olurken,304 kişi hayatını kaybetti.

06 Mayıs 2021 Perşembe 21:10
6 Mayıs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı düşüşte
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Sağlık Bakanlığı 6 Mayıs 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu resmi intenet sayfası üzerinden duyurdu. 

Vaka sayısı düşüşte

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde 253 bini aşkın kişiye koronavirüs testi yapılırken, 22 bin 388 kişi de koronavirüs vakası tespit edildi.

2 bin 401 kişi hastanelere yatırıldı

Koronavirüs vakası tespit edilen 2 bin 401 kişi hastalığı semptonlu geçirdikleri sebebiyle hastanelere yatırıldı.

Toplam can kaybı 42 bin 187 oldu

Son 24 saat içinde hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 304 olurken, toplam can kaybı 42 bin 187 kişi olarak kayıtlara geçti.

6 MAYIS VAKA TABLOSU




Son Güncelleme: 06.05.2021 21:10
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6 Mayısvaka TablosuKoronavirüs Vaka Tablosu
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