6 Mayıs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı düşüşte

Sağlık Bakanlığı 6 Mayıs 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu resmi intenet sayfası üzerinden duyurdu.
Vaka sayısı düşüşte
Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde 253 bini aşkın kişiye koronavirüs testi yapılırken, 22 bin 388 kişi de koronavirüs vakası tespit edildi.
2 bin 401 kişi hastanelere yatırıldı
Toplam can kaybı 42 bin 187 oldu
Son 24 saat içinde hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 304 olurken, toplam can kaybı 42 bin 187 kişi olarak kayıtlara geçti.
6 MAYIS VAKA TABLOSU
Son Güncelleme: 06.05.2021 21:10