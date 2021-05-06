6 Mayıs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı düşüşte

Sağlık Bakanlığı 6 Mayıs 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu resmi intenet sayfası üzerinden duyurdu.

Vaka sayısı düşüşte

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde 253 bini aşkın kişiye koronavirüs testi yapılırken, 22 bin 388 kişi de koronavirüs vakası tespit edildi.

2 bin 401 kişi hastanelere yatırıldı

Toplam can kaybı 42 bin 187 oldu

Koronavirüs vakası tespit edilen 2 bin 401 kişi hastalığı semptonlu geçirdikleri sebebiyle hastanelere yatırıldı.

Son 24 saat içinde hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 304 olurken, toplam can kaybı 42 bin 187 kişi olarak kayıtlara geçti.

6 MAYIS VAKA TABLOSU