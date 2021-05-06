6 Mayıs 2021 Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı? 6 Mayıs 2021 Perşembe Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

1 Mayıs 2021 Cumartesi bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 6 Mayıs 2021 Perşembe vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 6 Mayıs Perşembe Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki Mayıs 6 Perşembe güncel korona virüs vaka sayıları!

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 6 Mayıs Perşembe bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 6 Mayıs 2021 Perşembe Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 6 Mayıs 2021 Perşembe koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 6 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

6 Mayıs Perşembe KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Bugün semptom gösteren 2 bin 501 hastayla birlikte 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi ve 347 kişi hayatını kaybetti, Toplam vaka sayısı 4 milyon 900 bin 121'e çıktı. Can kaybı da 41 bin 191’e yükseldi.