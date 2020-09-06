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6 Eylül 2020 Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı? 6 Eylül 2020 Pazar Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 6 Eylül 2020 Pazar tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

06 Eylül 2020 Pazar 20:00
6 Eylül 2020 Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı? 6 Eylül 2020 Pazar Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
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Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 6 Eylül 2020 Pazar için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu. 


Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1578 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

6 Eylül 2020 Pazar güncel koronavirüs tablosu

6 Eylül 2020 Pazar toplam 96. 842 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1578 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 6 Eylül günü 53 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1013 olmuştur.

Şuana kadar toplam 7.779.539 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 279.806 olmuştur. Şuana kadar 6673 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1102, toplam iyileşme sayısı 251.105' dir.



Son Güncelleme: 06.09.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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