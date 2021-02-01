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6 basit madde ile metabolizmamızı hızlandırıyoruz

Pandemi dönemi hepimiz evlerimizde hareketsiz kaldık ve kilo aldık. Yavaşlayan metabolizma hızımız için neler yapabiliriz? Uzman Diyetisyen Nur Ecem Baydı Ozman tarafından 6 etkili yöntem.

01 Şubat 2021 Pazartesi 21:51
6 basit madde ile metabolizmamızı hızlandırıyoruz
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Korona virüsü hayatımıza girdiğinden beri evlerimizde karantina sürecindeyiz ve bu süreç tamı tamına bir yılı tamamlamış durumda. Bu bir yıl içinde neredeyse hiç hareket etmez olduk. Hareket etmedikçe de metabolizma hızımız git gide düştü. Düşen metabolizma hızımız sağlık sorunlarına sebebiyet verebileceği gibi kilo alımını da hızlandırır. İşte metabolizmanızı tekrardan eski haline getirmek için Diyetisyen  Nur Ecem Baydı Ozman’dan birbirinden güzel 8 öneri.

 

1-

En etkili yöntemlerden biri kesinlikle yeterli su tüketimidir. Günlük en az 1.5 litre su bünyemize girmelidir. 

 

2-

Bol egzersiz hem metabolizmanızı hızlandırır hem de pandemi dönemi kaybettiğiniz kaslarınızı geri kazandırır.

 

3-

Tuz gibi ödem yapıcı ürünlerden uzak durun. Atılması gereken suyu bünyede tutması gibi zararları vardır. Tuzdan vazgeçemiyorsanız iyotlu tuz kullanmanız tavsiye edilir.

 

4-

Kafein kullanımı da etkili bir yöntemdir ancak metabolizmayı hızlandırmasının yanı sıra kötü yan etkileri de vardır. Çarpıntı, uykusuzluk bunlardan birkaç tanesidir. Yeterli miktarda kullanmaya özen gösterin.

 

5-

Kırmızı biber gibi baharatlar vücudumuzda kapsaisin üretir. Metabolizma hızlandırmak için en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Yağ yakıcı etkisi vardır, kararınca kullanılmalıdır.

 

6-

Pandemi dönemi aldığınız kiloları vermek için almanız gerekenin altında kalori alırsanız ters etkiyle karşılaşırsınız. Bu nedenle diyet uygularken kalori hesabınızı kendi vücudunuza uygun yapmaya özen gösterin.

 



Son Güncelleme: 01.02.2021 21:51
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Anahtar Kelimeler:
MetabolizmaMetabolizma Hızlandırma
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