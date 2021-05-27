50 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama süreci başlıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısında koronavirüs salgınındaki son durumlar değerlendirildi. Aşı tedariğinde gelinen son noktalarında ele alındığı toplantı sonrasında bir açıklama yapan Bakan Koca, aşı takvimiyle ilgili değişikliğe gidileceğini ve bununla ilgili başlangıç tarihinin 1 Haziran olduğunu söyledi.
Son günlerde görülen vaka sayılarındaki düşüşleri kalıcı hale getirmek için gayretlerin devam edeceğini ifade eden Bakan Koca, 1 Haziran'dan itibaren geçilmesi planlanan normalleşme döneminde kısıtlamalarla ilgili bir azalış yaşanacağını fakat bireysel olarak tedbirlerin öne çıkarak devam edeceğini söyledi. Yaygın aşılana programlarıyla salgının önüne kısa sürede geçmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Fahrettin Koca, konuşmasının devamında yeni aşılama takviminin 1 Haziran tarihinde hazır olacağını ve bu kapsamda 50 yaş ve üzeri vatandaşlarında aşılama programı içerisine alınacağını ifade etti.