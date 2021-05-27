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50 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama süreci başlıyor!

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı tedariği ile ilgili son bilgileri paylaştıktan sonra 1 Haziran'dan itibaren aşı takvimin değişeceğini ve 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacağını bildirdi.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:39
50 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama süreci başlıyor!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısında koronavirüs salgınındaki son durumlar değerlendirildi. Aşı tedariğinde gelinen son noktalarında ele alındığı toplantı sonrasında bir açıklama yapan Bakan Koca, aşı takvimiyle ilgili değişikliğe gidileceğini ve bununla ilgili başlangıç tarihinin 1 Haziran olduğunu söyledi.

Haziran ayı içerisinde yapılması planlanan 30 milyon doz aşının tedariklerinin ilk partisi bugün Türkiye'ye ulaştığını söyleyen Bakan Fahrettin Koca, önümüzdeki hafta 5 milyon doz aşının daha ülkemize geleceğini söyledi. Yerli aşı çalışmaları hakkında yapılan değerlendirmeleri de aktaran Bakan Koca, aşı adaylarından biri üzerinde yapılan insan deneylerinde Faz-3 aşamasına gelindiğini kaydetti.

Son günlerde görülen vaka sayılarındaki düşüşleri kalıcı hale getirmek için gayretlerin devam edeceğini ifade eden Bakan Koca, 1 Haziran'dan itibaren geçilmesi planlanan normalleşme döneminde kısıtlamalarla ilgili bir azalış yaşanacağını fakat bireysel olarak tedbirlerin öne çıkarak devam edeceğini söyledi. Yaygın aşılana programlarıyla salgının önüne kısa sürede geçmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Fahrettin Koca, konuşmasının devamında yeni aşılama takviminin 1 Haziran tarihinde hazır olacağını ve bu kapsamda 50 yaş ve üzeri vatandaşlarında aşılama programı içerisine alınacağını ifade etti.


Son Güncelleme: 27.05.2021 00:39
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50 Yaş Ve üzeriAşı Takvimi1 HaziranAşı Rendevusu
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