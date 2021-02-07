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50 yaş üzeri aşılama başlıyor mu? 50 yaş üstü aşılanmaya ne zaman başlayacak?

Koronavirüs aşılama işlemleri kademe kademe yapılmaktadır. Öncelikli olarak sağlık çalışanları aşılanmaktadır. 50 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Aşı randevusu nasıl alınır? Aşılama sırası hakkında detaylar merak edilmektedir.

07 Şubat 2021 Pazar 21:11
50 yaş üzeri aşılama başlıyor mu? 50 yaş üstü aşılanmaya ne zaman başlayacak?
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Koronavirüs aşılama işlemleri devam etmektedir. 3 milyon civarında vatandaş aşılandı. Aşılama işlemi belli bir sıraya göre yapılmaktadır.

Aşı sıralaması

Koronavirüs aşısı, hastalığı ağır geçirecek ve bulaştırma riski yüksek olan kişilere öncelikli olarak yapılmaktadır.

Aşılama işlemi kademeli olarak yapılmaktadır. Aşılamanın A grubunda sağlık çalışanları yer almaktadır. Kamu, özel, vakıf gibi tıp ve diş hekimliği fakülteleri stajyer öğrencileri dahil olmak üzere aşılanmaktadır. Bu gruba eczane çalışanları da dahildir.

Birinci aşılamanın B grubunda yaşlılar, engelliler, koruma evleri vb. yerlerde çalışan kişiler ve yaşayan kişiler, C grubunda 65 yaş ve üstü bireyler bulunmaktadır.

İkinci aşamanın A grubunda, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevi, eğitim sektöründe görevli kişiler, gıda alanında çalışan kişiler, taşımacılık alanında görevli kişiler yer almaktadır.

Daha sonra 50-64 yaşları arasındaki kişiler aşılanacaktır.

Aşı için randevu

Randevu işlemi için ilk olarak Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ne giriş yapılır.

Açılan ekran üzerinde E-Devlet girişi yapılabilecek buton bulunur. Giriş işleminin ardından Hastane randevusu al seçeneği seçilir. Daha sonra Genel Arama alanı seçilmelidir. Covid-19 butonuna tıklanmalıdır. Açılan ekranda uyarı bulunmuyorsa randevu alabilirsiniz.

 

 

 



Son Güncelleme: 07.02.2021 21:11
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Anahtar Kelimeler:
AşıKoronavirüs
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