50 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 50 yaş MHRS randevu alma işlemleri

1 Haziran tarihinden itibaren 50 yaş ve üstü vatandaşlar aşı randevusu alabilmektedir. Haziran ayında aşı yaşının daha aza indirilmesi hedeflenmektedir. Aşı randevusu nasıl alınır?
Aşı randevusu
Aşı randevusu alma
Koronavirüs aşısı yaptırma sırasının size gelip gelmediğini öğrenmek için e-Nabız'ı kullanabilirsiniz. E-nabız sayfasının "Keşif" bölümündeki "Aşı Takvimi" içindeki "COVID-19 Aşısı" bölümüne tıklayın. Aşı olmaya uygunsanız, MHRS sisteminden randevu alabilirsiniz.
Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekmektedir.
Son Güncelleme: 01.06.2021 13:13