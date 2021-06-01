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50 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 50 yaş MHRS randevu alma işlemleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. 50 yaş ve üstü vatandaşların aşılaması ne zaman başlayacak? 50 yaş ve üstü vatandaşlar aşı randevusunun nasıl alınacağını merak etmektedir. Bu haberimizde aşı randevusu alma detaylarını sizler için derledik. İşte 50 yaş MHRS randevu alma işlemleri...

01 Haziran 2021 Salı 13:13
50 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 50 yaş MHRS randevu alma işlemleri
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1 Haziran tarihinden itibaren 50 yaş ve üstü vatandaşlar aşı randevusu alabilmektedir.  Haziran ayında aşı yaşının daha aza indirilmesi hedeflenmektedir. Aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevusu

Aşılama planı kapsamındaki kriterleri karşılayan vatandaşlar, bunu e-Nabız sistemi üzerinde bulunan "Covid-19 aşı durumunu kontrol et" sekmesinden kolaylıkla anlayabilir veya aralarında boşluk bırakabilirler. Kimlik numarası ve T.C. Kimlik seri numarasının son 4 rakamı ile 2023'e kısa mesaj göndererek aşı uygunluk durumlarını öğrenebilirler. Bu aşamadan sonra aşı onay formuna e-Nabız'dan ve gelen kısa mesajlar aracılığıyla ulaşılabilir. Aşı grubundaki vatandaşlar randevu alabilir; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) bağlanabilir veya MHRS mobil uygulamasını kullanabilir ve aşı randevusu  almak için ALO182 hattını da  arayabilir.

Aşı randevusu alma

Koronavirüs aşısı yaptırma sırasının size gelip gelmediğini öğrenmek için e-Nabız'ı kullanabilirsiniz. E-nabız sayfasının "Keşif" bölümündeki "Aşı Takvimi" içindeki "COVID-19 Aşısı" bölümüne tıklayın. Aşı olmaya uygunsanız, MHRS sisteminden randevu alabilirsiniz.

https://www.mhrs.gov.tr

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekmektedir.


Son Güncelleme: 01.06.2021 13:13
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Aşı Randevusu Nasıl Alınır?50 Yaş Ve üstü Aşı Randevusu
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