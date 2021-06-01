50 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 50 yaş MHRS randevu alma işlemleri

1 Haziran tarihinden itibaren 50 yaş ve üstü vatandaşlar aşı randevusu alabilmektedir. Haziran ayında aşı yaşının daha aza indirilmesi hedeflenmektedir. Aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevusu

Aşı randevusu alma

Aşılama planı kapsamındaki kriterleri karşılayan vatandaşlar, bunu e-Nabız sistemi üzerinde bulunan "Covid-19 aşı durumunu kontrol et" sekmesinden kolaylıkla anlayabilir veya aralarında boşluk bırakabilirler. Kimlik numarası ve T.C. Kimlik seri numarasının son 4 rakamı ile 2023'e kısa mesaj göndererek aşı uygunluk durumlarını öğrenebilirler. Bu aşamadan sonra aşı onay formuna e-Nabız'dan ve gelen kısa mesajlar aracılığıyla ulaşılabilir. Aşı grubundaki vatandaşlar randevu alabilir; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) bağlanabilir veya MHRS mobil uygulamasını kullanabilir ve aşı randevusu almak için ALO182 hattını da arayabilir.

Koronavirüs aşısı yaptırma sırasının size gelip gelmediğini öğrenmek için e-Nabız'ı kullanabilirsiniz. E-nabız sayfasının "Keşif" bölümündeki "Aşı Takvimi" içindeki "COVID-19 Aşısı" bölümüne tıklayın. Aşı olmaya uygunsanız, MHRS sisteminden randevu alabilirsiniz.

https://www.mhrs.gov.tr

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekmektedir.