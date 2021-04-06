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50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 yaşında olanlar ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu "sırası gelen vatandaşları aşılama yapılacağı" ifadesinden sonra pek çok kişi tarafından 50,51, 52, 53, 54, 55, 56 yaşında olan vatandaşların ne zaman aşı olacağı araştırılmaya başlandı. İşte 50 ve 64 yaş arasındaki vatandaşların aşı olma zamanı....

06 Nisan 2021 Salı 00:02
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 yaşında olanlar ne zaman aşı olacak?
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Türkiye bu zamana kadar Çin merkezlş Sinovic şirketinden geln CosonaVac aşısını kullanıyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 24 Mart'ta yaptığı duyuruda, sırası gelen vatandaşların aşılama yapılacağını belirtmişti. Pfizer-BioNTEC aşısı 14 Ocak tarihi itibariyle kullanılmaya başlandı. Türkiye'ye getirilen Pfizer-Biontec aşısı miktarının bu ay süresince 4,5 milyon doza çıkmaşı hedefleniyor. Peki 50'den 56 yaşına kadar olan vatandaşlar için aşı tarihi ne olacak? İşte detaylar...

50 ve 64 yaş arasındaki kişiler ne zaman aşı olacak?

Türkiye'de aşılama kampanyası kampsamında 60 yaş üzeri vatandaşlar 29 Mart'tan itibaren aşı olmak için randevu alarak aşı işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresi üzerinden yayınladığı aşılama verilerine dair bilgilere göre toplam yapılan aşı sayısı 16 milyon 586 bibi aştı. Birinci doz aşı olanların sayısı 9 milyon 468 bin, ikinci doz aşo olanların sayısı ise 7 öilyon 118 bin oldu.

Bu durumda, aşılama işleminin birinci aşamasında A grubunda sağlık kurumunda (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor. B grubunda ise yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü vatandaşlar yer alıyor.

Öncelikli sektör çalışanlarının aşılanması gerekiyor

İkinci aşamada A grubunda, aşı kampanyasının devam etmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları yer alıyor. Bu sektör şu şekilde sıralanıyor: 

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri),gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.),taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar".

Bu aşılama aşamasından sonra ise ikinci aşamada 50 ve 64 yaşları arasındaki vatandaşlar aşı olacak.



Son Güncelleme: 06.04.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
AşıKORONA
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