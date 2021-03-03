5 yaşındaki çocukta da mutasyonlu virüs görüldü!

Konya Tabip Odası BaşkanıDr. Eyüp Çetin, Konya'da çok sayıda vaka var. Genç yaşlı dinlemeyen virüs çocuklarda da görülmeye başlandı.

Kurallara uymayan herkes vebale giriyor!

Konya'da gün geçtikçe çoğalan vaka sayısı haritalarda kırmızı rengini koruyor. Konya halkı maske, mesafe ve temizlik kurallarına çok hakim değil. Bundan ötürü virüs hızını kesmeden yayılıyor. Aşı yapılmaya başlandığından itibaren insanlarsa bir rehavet ortamı oluştu. Normalleşme yok aam normal hayata geri dönmüşüz gibi bir hava var. Maalesef bundan ötürü virüsün yanındavakaları da gelmeye başladı. 5 yaşındaki çocuğa mutasyonlu virüs teşhisi konuldu.

Bir seneyi aşkın yoğun tempoda çalışan sağlıkçılar, insanların dikkatsizliği nedeniyle yorgun düşüyor. Son bir vaka kalana dek tedbiri elden bırakmadan kendimizi korumalıyız.

Konya'da vatandaş yasaklara uymuyor. Öyleki günlük 350-400 vaka ile karşılaşıyoruz. Biran önce hayatın normale dönmesi hepimizin temennisidir.