5 yaşındaki çocukta da mutasyonlu virüs görüldü!

Konya Tabip Odası BaşkanıDr. Eyüp Çetin, Konya'da çok sayıda vaka var. Genç yaşlı dinlemeyen virüs çocuklarda da görülmeye başlandı.
Kurallara uymayan herkes vebale giriyor!
Bir seneyi aşkın yoğun tempoda çalışan sağlıkçılar, insanların dikkatsizliği nedeniyle yorgun düşüyor. Son bir vaka kalana dek tedbiri elden bırakmadan kendimizi korumalıyız.
Konya'da vatandaş yasaklara uymuyor. Öyleki günlük 350-400 vaka ile karşılaşıyoruz. Biran önce hayatın normale dönmesi hepimizin temennisidir.
Son Güncelleme: 03.03.2021 14:58