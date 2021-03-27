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5 Üniversite bir araya gelerek BioNTech aşısını inceledi: İşte sonuçlar..

Türk bilim insanları Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin kurucu ortak olarak bulundukları BioNTech firmasının geliştirdiği koronavirüs aşısı hakkında 5 üniversite bir araya gelerek bir araştırma yaptılar. İngiltere'de yapılan araştırmada ise çok iyi sonuçlarla karşılaşıldı.

27 Mart 2021 Cumartesi 22:22
5 Üniversite bir araya gelerek BioNTech aşısını inceledi: İşte sonuçlar..
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Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının etkinlik oranı hakkında çok çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortaklığını yaptıkları BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı İngiltere'de bir araştırmaya tabi tutuldu ve 5 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada aşıdan ilk doz yaptıranların kişilerin yüzde 99'unda güçlü bir bağışıklık sistemi oluştuğunun görüldüğü ifade edildi.

ABD'li ilaç firması Pfizer ile ortaklaşa geliştirilen BioNTech aşısı hakkında İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, Oxford, Liverpool, Sheffield ve Newcastle ile birlikte Birmingham Üniversitesi araştırmacılarının ortak bir çalışma başlattıklarını ve incelemeye alınan Pfizer-BioNTech aşısından sadece ilk doz yaptıran kişilerin aşı uygulaması sonrası oluşan bağışıklık tepkileri takip edildiği belirtildi. Geçtiğimiz yıl 9 Aralık tarihi ile 9 Şubat 2021'e kadar olan süre içerisinde aşının ilk dozunun uygulandığı 257 sağlık çalışanının kan önekleri alındığı ve yapılan incelemelerde de kanlarında T hücresi ve antikorlarının analize alındığı kaydedildi.

AŞI YÜZDE 99 KORUMA SAĞLIYOR!

Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozunun uygulandığı kişilerin yüzde 99'unda güçlü bir bağışıklık tepkisi görüldüğünün belirtildiği açıklamada söz konusu aşının, Kovid 19'dan oluşan şiddetli hastalığa karşı bir koruma sağladığının görüldüğü ifade edildi. İl dozunda yüksek oranda bir koruma sağlayan aşının, ikinci dozu için uzun bir süre gerekebileceği görüşünde olunduğunun kaydedildiği açıklamada ilk dozun risk grubunda yer alan kişilere öncelik verilerek daha fazla kişide koruma sağlanabileceği bildirildi.



Son Güncelleme: 27.03.2021 22:22
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BioNTech AşısIngiltereAraştırmaYüzde 99 KorumaKoruma Oranı
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