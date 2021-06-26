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5 ülke TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmalarına talip olduklarını bildirdi!

Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısının Faz-3 çalışmalarıyla ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmalarına katılmak isteyen 5 ülke bu taleplerini Türkiye'ye iletti.

26 Haziran 2021 Cumartesi 00:50
5 ülke TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmalarına talip olduklarını bildirdi!
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Erciyes Üniversitesi tarafından koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmaları başlatılırken bu çalışmalara katılmak isteyen Azerbaycan, Polonya, Macaristan, Kırgızistan ve Özbekistan bu taleplerini Sağlık Bakanlığı’na bildirdi.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile Erciyes Üniversitesi ortak çalışması TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmaları için belirenmiş olan şartları taşıyan 40 bin 800 gönüllünün aşılanacağı bildirilirken bu çalışmaların Türkiye'de dahil olmak üzere 5 ülkede daha yapılacağı öğrenildi.

Teknik anlamda gönüllü almak için hazırlanan sistemle ilgili talepte bulunan Azerbaycan, Polonya, Macaristan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın Sağlık Bakanlıkları ile iş birliği yapılacak ve Faz-3 çalışmasına katılacak gönüllüler belirlendikten sonra yurt dışı aşılamaları başlatılmış olacak.

ETKİNLİK ORANI HESAPLANACAK!

Belirlenen şartları taşıyan gönüllülerle başlatılan klinik çalışması kapsamında yerli aşının güvenliği ile birlikte RT-PCR ile doğrulanmış koruyuculuğu tespit edilecek. Aşılamaların tamamlanması sonrasında ise aşının kişiler üzerinde etkinliği hesaplanacak. 5 ayrı ülkede gerçekleştirilen denemelerde farklı sonuçların elde edilmesi nedeniyle değerlendirmeler farklı olarak yapılması öngörülüyor.


Son Güncelleme: 26.06.2021 00:50
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Anahtar Kelimeler:
TURKOVAC AşısıYERLİ AŞIFaz 35 ülke
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