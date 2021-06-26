5 ülke TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmalarına talip olduklarını bildirdi!

Erciyes Üniversitesi tarafından koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmaları başlatılırken bu çalışmalara katılmak isteyen Azerbaycan, Polonya, Macaristan, Kırgızistan ve Özbekistan bu taleplerini Sağlık Bakanlığı’na bildirdi.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile Erciyes Üniversitesi ortak çalışması TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmaları için belirenmiş olan şartları taşıyan 40 bin 800 gönüllünün aşılanacağı bildirilirken bu çalışmaların Türkiye'de dahil olmak üzerede daha yapılacağı öğrenildi.

Teknik anlamda gönüllü almak için hazırlanan sistemle ilgili talepte bulunan Azerbaycan, Polonya, Macaristan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın Sağlık Bakanlıkları ile iş birliği yapılacak ve Faz-3 çalışmasına katılacak gönüllüler belirlendikten sonra yurt dışı aşılamaları başlatılmış olacak.

ETKİNLİK ORANI HESAPLANACAK!

Belirlenen şartları taşıyan gönüllülerle başlatılan klinik çalışması kapsamında yerli aşının güvenliği ile birlikte RT-PCR ile doğrulanmış koruyuculuğu tespit edilecek. Aşılamaların tamamlanması sonrasında ise aşının kişiler üzerinde etkinliği hesaplanacak. 5 ayrı ülkede gerçekleştirilen denemelerde farklı sonuçların elde edilmesi nedeniyle değerlendirmeler farklı olarak yapılması öngörülüyor.