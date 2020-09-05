5 Eylül 2020 Cumartesi Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 5 Eylül 2020 Cumartesi Dünya genelinde vaka sayısı

Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 5 Eylül 2020 Cumartesi için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 412 bin oldu.

5 Eylül 2020 Cumartesi güncel koronavirüs tablosu

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1587 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

5 Eylül 2020 Cumartesi toplam 117.113 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1612 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 4 Eylül günü 53 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1021 olmuştur.

Şuana kadar toplam 7.583.200 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 276.555 olmuştur. Şuana kadar 6564 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1076’dır.