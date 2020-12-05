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5 Aralık 2020 Cumartesi Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 5 Aralık 2020 Cumartesi Dünya genelinde vaka sayısı

Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve Dünya genelinde vaka sayısı haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 05.12.2020li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

05 Aralık 2020 Cumartesi 19:38
5 Aralık 2020 Cumartesi Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 5 Aralık 2020 Cumartesi Dünya genelinde vaka sayısı
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5 Aralık 2020 Cumartesi güncel koronavirüs tablosu

5 Aralık 2020 Cumartesi günü 173.903 test yapıldı. Yapılan testlerde 31.896 kişinin test sonucu pozitif çıkarken semptom gösteren pozitif hasta sayısı 6.128 oldu. 5 Aralık 2020 Cumartesi günü 196 kişi vefat etti, iyileşen hasta sayısı ise 4.100 oldu. Şuana kadar 427.242 hasta iyileşirken, entübe hasta sayısı 5.800 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde toplamda 14.705 kişi hayatını kaybetti, toplam test sayısı 19.517.084 oldu.

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 19:38
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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