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41. Hafta hamilelik döneminde annedeki ve bebekteki değişimler

Kadınların 41. hafta gebelik döneminde yaşadığı gözle görülür değişimler nasıldır? Bu süreçte karnındaki bebeklerde görülen değişimler nasıl olacaktır? 41. hafta gebelik döneminde olan kadınların yapması gereken şeyler nelerdir? Gibi sorular hamile olan kadınlar tarafından merak edilmektedir.

07 Aralık 2020 Pazartesi 21:28
41. Hafta hamilelik döneminde annedeki ve bebekteki değişimler
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Hamile kadınların yaklaşık %7'sinde doğum 41. haftaya kadar sürebilir. Bu duruma tıpta fün aşımı denir. 41. gebelik haftasından sonra doktorlar genellikle bu durumdaki anneleri 2 veya 3 günde bir kontrole çağırırlar. Tüm bu kontrollerde NST ve bebeğin yaşadığı bölgedeki su ultrason ile kontrol edilmelidir.

41. Hafta Hamilelik Dönemi; Annedeki Değişimler

Gebeliğin 41. haftasında plasentada belli bir miktar yaşlılık olabilir, bu da bebeğe giden kan akımının azalacağı ve bebeğin suyunun da aynı oranda azalacağı anlamına gelir. Bu çok önemli bir keşif. Bu risk, hamile kadınların fazla mesai yaparken kontrol etmeye devam etmelerinin nedenidir. 41. gebelik haftasından sonra bebeğinizin hareketlerine her zamankinden daha fazla dikkat etmelisiniz.

Hamilelik 41. haftayı geçtiyse ve doğumunuz henüz başlamadıysa, doktor rahim ağzının açıklığını, bebeğin suyunu ve kalp atış hızını kontrol etmelidir. Bu kontrollerin sonucu, bebeğin bir sorunu varsa tıbbi müdahalenin yapılması ve normal bir doğuma başlamak için tüm önlemlerin alınması gerektiğidir. Sezaryen yapılacaksa doğum hızlandırılmalıdır. Bazen 41. haftanın 3 gününü geçmiş olsanız bile yine de sorunsuz bir durumla karşılaşabilirsiniz.

41. Hafta Hamilelik Dönemi Bebekteki Değişimler ve Yaşanabilecek Riskler

  • Bebeğiniz suyunun eksilmesinden dolayı, bebeğiniz idrarını normale göre daha az yapar. Bu da içinde yüzmüş olduğu suyun eksilmesi ile sonuçlanabilir.
  • İdrar yapamayan bebekler kakasını yapabilir. Bu durumda bebek nefes almaya başladığında, mekozyum parçasının bir kısmının akciğerlerine sızmasına neden olabilir. Bu da bebeğin akciğerlerinde büyük sorunlara neden olabilir.
  • Normalde bebeğiniz sağlıklı bir kiloyla doğar ancak bir süre sonra kilo vermeye başlayabilir ve ya bebeğiniz çok büyük doğabilir.
  • En kötü durumda, ölü doğum yapma olasılığınız daha yüksektir.

Bununla birlikte, 41. gebelik haftasına ulaştıysanız, ancak hala doğum yapmadıysanız, bu konuda çok fazla endişelenmenize gerek yok. Yorgun veya sinirli hissedebilirsiniz. Ancak, bebeğinizin doğuma tamamen hazır olduğunu ve 41 hafta boyunca sağlıklı kalması için elinden gelenin en iyisini yaptığını unutmayın. Hamilelik sürecini ve bebeğin gelişimini düzenli takip ederseniz herhangi bir sorun olmayacaktır. Bebeğinizin doğumuna sadece kısa bir süre kaldı. Biraz daha sabretmeniz gerekir.

 



Son Güncelleme: 07.12.2020 21:28
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Gebelik41. HaftaAnneBebekHamilelik
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