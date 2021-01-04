4 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı bugün yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı.

Bakan Koca tarafından açıklanan vaka tablosuna bakıldığında son 24 saat içinde sempton gösteren kişilere yapılan koronavirüs test sayısı 181 bin 323 olurken, 13 bin 695 kişide koronavirüs hastalığı tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıkan bin 508 kişi ise tedavileri için hastanelere yatırıldı.

Öte yandan hastalık sebebiyle can kayıpları artmaya devam ediyor. Son 24 saat içinde hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 197 olurken toplam can kaybı 21 bin 685 oldu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda ağır hasta sayısının düşmeye devam ettiğini , kısıtlamalar sonrasında elde edilen kazanımların kalıcı hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

4 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU