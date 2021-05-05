4 Mayıs vaka tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanlığı 4 Mayıs tarihli koronavirüs vaka tespit tablosunu az önce duyurdu.

Vaka sayısı 29 bini sınırında

Bakanlık tarafından açıklanan resmi tabloya göre son 24 saat içinde 241 bini aşkın kişiye koronavirüs testi yapılırken, 28 bin 997 kişide koronavirüs vakası tespit edildi. Test sonucu pozitif çıkan 2 bin 483 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Can kaybı 336 oldu

Öte yandan hastalık sebebiyle bugün 336 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybımız 41 bin 527 olarak hesaplara geçti.

Son açıklanan resmi rakamlara göre bugün hastalığı yenip eski sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 38 bin 218 oldu ve toplam iyileşen kişi sayısı 4 milyon 554 bini aştı.

4 MAYIS 2021 VAKA TABLOSU