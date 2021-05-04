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4 Mayıs 2021 Salı Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 4 Mayıs 2021 Salı Dünya genelinde vaka sayısı

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve Dünya genelinde vaka sayısı haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 4 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 19:31
4 Mayıs 2021 Salı Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 4 Mayıs 2021 Salı Dünya genelinde vaka sayısı
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1 Mayıs 2021 Cumartesi bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 4 Mayıs 2021 Salı vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 4 Mayıs Salı Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama  vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki Mayıs 4 Salı güncel korona virüs vaka sayıları!
Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 4 Mayıs Salı bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 4 Mayıs 2021 Salı Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 4 Mayıs 2021 Salı koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 4 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

 4 Mayıs Salı KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Bugün semptom gösteren 2 bin 501 hastayla birlikte 24 bin 733  yeni vaka tespit edildi ve 347 kişi hayatını kaybetti, Toplam vaka sayısı 4 milyon 900 bin 121'e çıktı. Can kaybı da 41 bin 191’e yükseldi.




Son Güncelleme: 04.05.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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